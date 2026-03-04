Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দুবাইয়ে আটকে অভিজিতের ছেলে! তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলেন গায়ক

    বলিউডের কিংবদন্তি প্লেব্যাক গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর ছেলেকে দুবাই যত দ্রুত সম্ভব দুবাই থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেছেন যাতে তাঁর ছেলে জয় ভট্টাচার্যকে দুবাই থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়। 

    Published on: Mar 04, 2026 8:27 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউডের কিংবদন্তি প্লেব্যাক গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর ছেলেকে দুবাই যত দ্রুত সম্ভব দুবাই থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেছেন যাতে তাঁর ছেলে জয় ভট্টাচার্যকে দুবাই থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়। ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের মধ্যে দুবাইতে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং চলমান যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির কারণে জয় সেখানে আটকে পড়েছেন। এর কারণে অভিজিতের পরিবার খুবই চাপের মধ্যে রয়েছে। অভিজিৎ ভট্টাচার্য ইনস্টাগ্রাম স্টোরি এবং ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখেছিলেন। সেখানেই তিনি ভারত সরকারের কাছে ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যদিও পরে তিনি সেই পোস্টটি মুছেও ফেলেছিলেন।

    দুবাইয়ে আটকে অভিজিতের ছেলে! তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলেন গায়ক
    দুবাইয়ে আটকে অভিজিতের ছেলে! তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলেন গায়ক

    আরও পড়ুন: সাহেবের হাতের নীল আবিরে মাখামাখি সুস্মিতা! বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই চুটিয়ে দোল খেললেন তাঁরা

    অভিজিৎ ভট্টাচার্য তাঁর ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন যে, ‘আমার ছেলে, জয় ভট্টাচার্য, বর্তমানে দুবাইতে আটকে পড়েছে। আমি ভারত সরকার এবং বিদেশ মন্ত্রকের কাছে আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করছি যে ওঁর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁকে ভারতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়।’

    আরও পড়ুন: গলায় পলাশের মালা, হাতে বাঁশি, গালে আবির, বিফ কান্ডের পর কামব্যাক সায়কের! ভক্তদের কোন বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি?

    অভিজিৎ তাঁর আবেগঘন পোস্টে কেবল প্রধানমন্ত্রীকেই নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রককেও ট্যাগ করেছিলেন। কর্মকর্তা এবং বিমান সংস্থাগুলির কাছে সাহায্য চেয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমরা আপনার তাৎক্ষণিক সহায়তা চাইছি। দয়া করে ওঁকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করুন।’ অভিজিৎ তাঁর পোস্টে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট এবং এমিরেটসের মতো বড় বিমান সংস্থাগুলিকেও ট্যাগ করেছিলেন, তার ছেলের ফিরে আসার পথ প্রশস্ত করার আশায়। তবে, কিছুক্ষণ পরেই কোনও কারণে তিনি পোস্টটি সব জায়গা থেকে মুছে ফেলেন।

    আরও পড়ুন: তত্ত্ব সাজিয়ে বোন অনন্যাকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ালেন অলোকানন্দা! পোলাও থেকে মটন আর কী কী ছিল মেনুতে?

    অভিজিতের স্টোরি
    অভিজিতের স্টোরি

    বর্তমানে, তাঁর ভক্ত এবং অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ছেলের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছেন। এটা লক্ষণীয় যে ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধের মধ্যে দুবাইয়ের পরিস্থিতিও ভয়াবহ এবং অনেক সেলিব্রিটি বিভিন্ন দেশে আটকা পড়েছেন।

    News/Entertainment/দুবাইয়ে আটকে অভিজিতের ছেলে! তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলেন গায়ক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes