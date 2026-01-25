Edit Profile
    ৫৪ বছরেই থেমে গেল সুর, না ফেরার দেশে চলে গেলেন সঙ্গীতশিল্পী অভিজিৎ মজুমদার

    নতুন বছর শুরু হতেই চলচ্চিত্র জগতে নেমে এল শোকের ছায়া। মাত্র ৫৪ বছর বয়সেই চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক অভিজিৎ মজুমদার। রবিবার অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সকাল ন'টায় চিরঘুমের দেশে চলে যান তিনি।

    Published on: Jan 25, 2026 3:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বছর শুরু হতেই চলচ্চিত্র জগতে নেমে এল শোকের ছায়া। মাত্র ৫৪ বছর বয়সেই চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক অভিজিৎ মজুমদার। রবিবার অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সকাল ন'টায় চিরঘুমের দেশে চলে যান তিনি।

    সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কোমায় চলে যান। সেই সময় তিনি ভর্তি ছিলেন ভুবনেশ্বরের এমসে। কয়েক মাস পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও শরীরে একাধিক সমস্যা বাসা বাঁধে।

    হাসপাতাল সূত্র থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে, সুরকারের শরীরে স্নায়ুর সমস্যা নিউমোনিয়া ছাড়াও বাসা বেঁধেছিল লিভারের সমস্যা, রক্তজনিত সমস্যা এবং ছিল পুষ্টির ঘাটতি। শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়েছিলেন তিনি। গত নভেম্বর মাসে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় মেডিসিন ওয়ার্ডে।

    সবকিছু ঠিক ছিল এমনকি হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছুটিও দিয়ে দিতেন চিকিৎসকরা কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান না অভিজিৎ। এরপর ২৩ জানুয়ারি তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতি হয়। অবশেষে রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

    অভিজিৎ মজুমদারের মৃত্যুতে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক শোকবার্তা জানান। তিনি লেখেন, ‘প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক এবং গীতিকার অভিজিৎ মজুমদারের প্রয়াণের খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। উড়িয়া সঙ্গীতজগত চিরকাল তাঁর অবদান মনে রাখবে। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। ঈশ্বরের কাছে ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।’

    প্রসঙ্গত, সিনেমা, অ্যালবাম এবং আঞ্চলিক সংগীত মিলিয়ে প্রায় ৭০০ বেশি গানের জন্য পরিচিত তিনি। জীবদ্দশায় একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। মৃত্যুর সময় পরিবারের রেখে গেলেন স্ত্রী রঞ্জিতা মজুমদার এবং এক ছেলেকে। এই মৃত্যু শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয়, গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে একটি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে রইল।

