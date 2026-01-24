Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aamir Khan Daughter: ‘থলথলে চেহারায় এ কেমন পোশাক?’ ম্যারাথন দৌড়ে কটাক্ষে আমির কন্যা, পাশে রুবিনার বর

    18 জানুয়ারী, আইরা খান তার বাবার সাথে ম্যারাথনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়ে, ইরা ম্যারাথন রেসের জন্য একটি সাদা ট্যাঙ্ক টপ এবং কালো শর্টস পরেছিলেন। পরে, একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এক্স (পূর্বে টুইটার) তার পছন্দের পোশাক এবং তার শরীরের ধরনকে উপহাস করার জন্য গিয়েছিলেন।

    Published on: Jan 24, 2026 9:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন বা পোশাক নিয়ে কাটাছেঁড়া করা এখন এক ধরণের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এবার সেই ট্রোলিংয়ের শিকার হলেন আমির-কন্যা আইরা খান। তাঁর একটি সাম্প্রতিক ছবির নিচে নেটিজেনদের একাংশ পোশাকের ধরণ এবং তাঁর শরীর নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য শুরু করেন। তবে আইরার এই অপমানের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন ‘বিগ বস’ খ্যাত অভিনেতা অভিনব শুক্লা।

    ‘থলথলে চেহারায় এ কেমন পোশাক?’ ম্যারাথন দৌড়ে কটাক্ষে আমির কন্যা, পাশে রুবিনার বর
    ‘থলথলে চেহারায় এ কেমন পোশাক?’ ম্যারাথন দৌড়ে কটাক্ষে আমির কন্যা, পাশে রুবিনার বর

    সম্প্রতি আইরা খান ম্য়ারাথন দৌড়ে অংশ নেই। সেই দৌড়ের ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর শারীরিক গঠন এবং পোশাকের ফিটিং নিয়ে নীতি-পুলিশদের (Moral Policing) আক্রমণ শুরু হয়। অনেকেই তাঁকে ‘বডি শেমিং’ করতেও ছাড়েননি।

    আইরার ওপর এই অন্যায্য আক্রমণ দেখে চুপ থাকতে পারেননি অভিনব শুক্লা। তিনি ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট জানান যে, কারোর শরীর বা পোশাক নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। অভিনব বলেন, ‘যারা অন্যকে বডি শেমিং করে, তাদের নিজেদের মানসিকতা নিয়ে কাজ করা উচিত। আইরা যা খুশি পরতে পারেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ।’

    তিনি আরও যোগ করেন যে, ইন্টারনেটের আড়ালে বসে কাউকে ছোট করা সহজ, কিন্তু সুস্থ সমাজ গড়তে হলে এই ধরণের নিচু মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।

    আইরা খান নিজেও সবসময় মানসিক স্বাস্থ্য এবং ‘বডি পজিটিভিটি’ নিয়ে সরব থাকেন। এর আগেও তিনি জানিয়েছেন যে, অন্যদের নেতিবাচক মন্তব্য তাঁর আত্মবিশ্বাসে চির ধরাতে পারবে না। এবার অভিনব শুক্লার মতো অভিনেতার সমর্থন পেয়ে নেটপাড়ার একাংশও আইরার সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে।

    তারকাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে অহেতুক সমালোচনা বন্ধ করার সময় এসেছে। অভিনব শুক্লার এই প্রতিবাদ কেবল আইরার জন্য নয়, বরং ইন্টারনেটের ট্রোলিং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি জোরালো চপেটাঘাত।

    আপনি কি আইরা খান বা অভিনব শুক্লার কোনো সাম্প্রতিক প্রজেক্ট অথবা বডি শেমিং বিরোধী অন্য কোনো সেলিব্রিটি ক্যাম্পেইন সম্পর্কে জানতে চান?

    ईरा खान
    ईरा खान

    প্রাক্তন ব্যবহারকারীর এই টুইট দেখে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন অভিনেতা অভিনব শুক্লা। অভিনব টুইটারে ট্রোলগুলির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি টুইটও করেছেন। "একজন তারকা বাচ্চা যিনি বাস্তব এবং ডাউন টু আর্থ, তিনি নাটক জানেন না, কোনও নাটক জানেন না, কোনও ভান নেই, 5 বাউন্সার এবং পরিচালকদের কোনও কনভয় নেই ... বেশির ভাগ সময় তিনি ও তার ভাই সাধারণ বাচ্চাদের মতো পোশাক পরে অটোতে যাতায়াত করেন। এতে দোষ কী, আমি বুঝতে পারছি না! তিনি অন্তত সক্রিয় থাকার চেষ্টা করছেন! পোশাক পরা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পছন্দ!"

    News/Entertainment/Aamir Khan Daughter: ‘থলথলে চেহারায় এ কেমন পোশাক?’ ম্যারাথন দৌড়ে কটাক্ষে আমির কন্যা, পাশে রুবিনার বর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes