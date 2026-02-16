অভিষেককে খলনায়ক বানিয়ে ছাড়লেন শাহরুখ! অমিতাভ-পুত্রের এই লুক কি ‘কিং’-এর জন্য? বাড়ছে জল্পনা

অভিষেককে খলনায়ক বানিয়ে ছাড়লেন শাহরুখ! অমিতাভ-পুত্রের এই লুক কি ‘কিং’-এর জন্য? বাড়ছে জল্পনা
অভিষেক বচ্চনের নতুন লুক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, শাহরুখ খানের নতুন ছবি 'কিং'-এ খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাকে। এখন এই চেহারাটি সোশ্যাল মিডিয়ার এই গসিপকে প্রায় স্ট্যাম্প করেছে।
সুপারস্টার শাহরুখ খানের আসন্ন ছবি ‘কিং’ বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। শাহরুখ খান তাঁর মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে অভিনয় করবেন, তবে এই ছবির আরেক আলোচিত অভিনেতা হলেন অভিষেক বচ্চন, যিনি এই ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল যে, তিনি এই অ্যাকশন থ্রিলারে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এখন, অভিষেক বচ্চনের সাম্প্রতিক লুক এই গুজবেই সিলমোহর দিয়েছে।
সম্প্রতি অভিষেক বচ্চনকে একটি নতুন, রুক্ষ লুকে দেখা গিয়েছে, যা ‘কিং’-এর জন্য তাঁর অফিসিয়াল রূপান্তর বলে মনে করা হচ্ছে। অভিষেকের এই নতুন অবতার ভক্তদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে।
জুনিয়র বচ্চন নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করবেন
অভিষেক বচ্চন তাঁর কেরিয়ারে অনেক চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তবে ‘কিং’-এ তার ভূমিকা বেশ আলাদা হবে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই ছবিতে অভিষেককে খুব বিপজ্জনক চরিত্রে দেখা যাবে। এর আগে, অভিষেক বচ্চন ‘যুবা’ এবং ‘রাবণ’-এর মতো ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ‘ব্রিথ’-এর মতো ওয়েব সিরিজেও অভিষেকের নেতিবাচক চরিত্রে মানুষ প্রশংসা করেছে। শাহরুখ খানকে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে পর্দায় পুনরায় একত্রিত হতে দেখা নিঃসন্দেহে বড় উপহার দর্শকদের কাছে। তাদের দুজনকে শেষবার ২০১৪ সালের ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। তবে এবার তারা বন্ধু হিসেবে নয় বরং চিরশত্রু হিসেবে মুখোমুখি হবেন।
ছবির সবচেয়ে বড় চমক
‘কিং’ ছবিটি পরিচালনা করছেন সুজয় ঘোষ, এবং প্রযোজনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ, যিনি ‘পাঠান’ এবং ‘ফাইটার’ এর মতো সুপারহিট ছবি দিয়েছেন। এটি একটি অ্যাকশন থ্রিলার, যেখানে প্রথমবারের মতো সুহানা খান তাণর বাবার সঙ্গে অভিনয় করছেন। ছবির গল্প আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন এবং তার চারপাশের চরিত্রগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হবে। অভিষেক বচ্চনের ভূমিকাকে ছবির সবচেয়ে বড় চমক বলা হচ্ছে। নির্মাতারা বিশ্বাস করেন যে, অভিষেকের অভিনয় এবং ব্যক্তিত্ব খলনায়কের ভূমিকায় নতুন প্রাণ আনবে। কিন্তু এই ভূমিকা কি 'ধুরন্ধর'-এ অক্ষয় খান্না অথবা 'অ্যানিম্যাল'-এ ববি দেওলের মতো একই ভাব সেনসেশন তৈরি করবে? এ উত্তর সময়ই দেবে।
অভিষেকের লুক নিয়ে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া
অভিষেক বচ্চনের নতুন লুকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। মন্তব্য বিভাগে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এই ভূমিকাটি ছবিতে একটি অনন্য সোয়্যাগ যোগ করবে।’ আরেকজন লেখেন, ‘অভিষেকের ব্যাড বয় লুক দেখার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি’। কিং কেবল শাহরুখ খানের প্রত্যাবর্তনের জন্যই নয়, সুহানা খানের ক্যারিয়ার এবং খলনায়ক হিসেবে অভিষেক বচ্চনকে নিয়ে আসার জন্যও বিশেষ হয়ে থাকবে।