২৭ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ, মেকআপ আর্টিস্টের মৃত্যুতে শোকোস্তব্ধ অভিষেক

২৭ বছরের বেশি একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁরা। মেকআপ আর্টিস্ট অশোক সাওয়ান্তের মৃত্যুতে শোকোস্তব্ধ অভিষেক বচ্চন। সোমবার ইনস্টাগ্রামে একটি পোষ্টের মাধ্যমে অভিষেক প্রয়াত মেকআপ আর্টিস্টের মৃত্যুতে গভীর শোকবার্তা জানান।
অভিষেক লেখেন, ‘২৭ বছরের বেশি সময় ধরে অশোক আমার মেকআপ করেছেন। আমার প্রথম ছবি ২০০০ সালের ‘রিফিউজি’ থেকে মেকআপ করছেন উনি। দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাজ করেছিলাম আমরা। উনি শুধু আমার দলের একজন সদস্য ছিলেন না, উনি আমার পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন। অশোক বাবুর বড় ভাই দীপক বাবু প্রায় ৫০ বছর ধরে আমার বাবার মেকআপ ম্যান।’
অভিনেতা আরও লেখেন, ‘গত বেশ কয়েক বছর ধরে উনি অসুস্থ ছিলেন তাই সব সময় সেটে আসতে পারতেন না। আমি যখনই শ্যুটিং করতাম, এমন একদিনও ছিল না যে উনি আমার খোঁজ খবর নিতেন না। ওঁর সহকারি আমার মেকআপ কেমন করছেন সেটাও তদারকি করতেন উনি। সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকত, দেখা হলেই জড়িয়ে ধরতেন। ওঁর ব্যাগে সবসময় নিমকি জাতীয় কিছু থাকতো যা আমরা খেতাম।’
সবশেষে অভিষেক লেখেন, ‘গতরাতে আমরা ওঁকে হারিয়েছি। উনি প্রথম ব্যক্তি যার পা ছুঁয়ে আমি আশীর্বাদ নিতাম যখনই নতুন ছবির প্রথম শর্ট দিতাম। এখন থেকে আমাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওঁকে জানাতে হবে এবং আমার বিশ্বাস তুমি ওখান থেকেই আমাকে আশীর্বাদ করবে। ধন্যবাদ দাদা, তোমার ভালোবাসা, তোমার যত্ন, তোমার প্রতিভা, তোমার হাসির জন্য।’
অভিষেক ছাড়াও অশোক বাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন জ্যাকি শ্রফ। তিনি লেখেন, ‘কাজে যাওয়ার কথা ভাবলেও মন খারাপ হয়, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না জেনে। আমি প্রার্থনা করি তুমি শান্তিতে থেকো, আবার যখন দেখা হবে তখন আগের মতই আলিঙ্গন কর। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি সেই দিনের জন্য।’
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ভগ্ন হৃদয় এবং হাত জোড় করা ইমোজি পোস্ট করেছেন। প্রসঙ্গত, অশোক ধুম, রান, তেরে মেরে স্বপ্নে, ব্লাফ মাস্টার সহ আরও বহু ছবিতে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন।
