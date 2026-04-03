    রেড কার্পেটে ঐশ্বর্যর সঙ্গে হাঁটতে ভয় পান অভিষেক! কেন জানেন? নেপথ্যের কারণ জানালেন অভিনেতা

    বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চনকে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, র‍্যাম্পে হাঁটার সময় ফটোগ্রাফাররা তাঁকে কতবার হাসতে বলেন। অভিষেক জানান যে রেড কার্পেটে পোজ দিতে তিনি নার্ভাস বোধ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের কথাও উল্লেখ করেন।

    Apr 3, 2026, 20:44:41 IST
    By Sayani Rana
    অভিষেক কী বললেন?

    পডকাস্টে লিলি সিং অভিষেক বচ্চনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রেড কার্পেটে তাঁকে কতবার হাসতে বলা হয়, তখন অভিনেতা হেসে বলেন, একবার বা দুবার নয়, প্রতিবারই।'

    অভিষেক তাঁর স্ত্রী তথা অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাইয়ের কথা উল্লেখ করেন এই প্রসঙ্গে। তিনি লিলিকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি কি আমার স্ত্রীকে দেখেছেন? লিলি বলল, ‘হ্যাঁ। দেখেছি।’ অভিষেক আরও জিজ্ঞাসা করেন, ’আপনি কি ওঁকে র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখেছেন?' লিলি বলেন, ‘হ্যাঁ। দেখেছি।’ এবার অভিষেক বললেন, ‘রেড কার্পেটে পোজ দেওয়া আমার জন্য খুব কঠিন, আর যদি ঐশ্বর্যের সঙ্গে যেতে হয়, তাহলে তো আরও বেশি ভয় লাগে।’

    নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিষেক আরও বলেন, ‘আমার স্ত্রী খুবই পেশাদার। ও জানে কীভাবে পোজ দিতে হয় এবং কোথায় তাকাতে হয়। কিন্তু আমি বুঝতেই পারি না আমার হাত কোথায় রাখব, পকেটে রাখব নাকি বাইরে। আমি খুব অস্বস্তিতে পড়ে যাই। তখন পাপারাজ্জিরা বলে, ‘স্যার, দয়া করে হাসুন’।’

    এরপর অভিষেক একটি ঘটনার কথাও ভাগ করে নেন। তিনি বলেন যে, ‘লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি চল আছে, যেখানে ফ্যাশনেবল দেখানোর জন্য অনেকেই হাসেন না। তাই আমি ভাবলাম, ’আজ একটু গম্ভীর ভাব থাকবো'। কিন্তু এতে ভালোর বদলে খারাপ হল। যেই আমি গম্ভীর মুখ করলাম, ফটোগ্রাফাররা বলে উঠল, ‘স্যার, আমরা কী ভুল করেছি? আপনি আমাদের ওপর রেগে আছেন কেন?’ তখন আমাকে বলতে হল, ‘দুঃখিত’।'

    কাজের সূত্রে, অভিষেক শীঘ্রই শাহরুখ খানের বিপরীতে অ্যাকশন থ্রিলার 'কিং'-এ অভিনয় করতে দেখা যাবে। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন সুহানা খান, দীপিকা পাডুকোন, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ এবং রানী মুখোপাধ্যায়। ছবিটি ২০২৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।

