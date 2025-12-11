Abhishek-Aishwarya: ‘আমার-ঐশ্বর্যর ডিভোর্সচর্চা নিয়ে আরাধ্যা কিচ্ছু জানে না, ওর কাছে…’, : অভিষেক

Abhishek-Aishwarya: ‘আমার-ঐশ্বর্যর ডিভোর্সচর্চা নিয়ে আরাধ্যা কিচ্ছু জানে না, ওর কাছে…’, : অভিষেক
অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের ১৪ বছরের মেয়ে আরাধ্যার নিজস্ব ফোন নেই। বাবা-মায়ের ডিভোর্সচর্চা নিয়ে কিছু শোনেনি সে?
একটা সময় বি-টাউনের আদর্শ দম্পতি ছিলেন অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। বউয়ের সবচেয়ে বড় চিয়ারলিডার ছিলেন অভিষেক, সবক্ষেত্রে স্বামীকে সাপোর্ট করতে দেখা যেত রাই সুন্দরীকে। অথচ গত কয়েক বছরে দুজনের সম্পর্কের সেই সমীকরণ খানিক বদলেছে, অন্যদিকে তারকা দম্পতির বিচ্ছেদের গুঞ্জন বারে বারে মাথাচাড়া দিয়েছে।
অভিষেক সম্প্রতি জানিয়েছেন, তাঁদের টিনএজার কন্যা আরাধ্যা বাবা-মা'কে ঘিরে থাকা এইসব ভিত্তিহীন গসিপ সম্পর্কে কিছুই জানে না। পিপিং মুনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা দাবি করেছেন ১৪ বছরের আরাধ্য়র কাছে এখনও নিজের কোনও ফোন নেই।
অভিষেককে সাক্ষাত্কারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আরাধ্যা তাঁর বাবা-মাকে ঘিরে থাকা সমস্ত গুজব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিনা। অভিষেক বলেন, ‘আমি আশা করছি সে কিছু জানে না। তবে সে খুবই পরিপক্ক মেয়ে। ওহ চমৎকার মেয়ে, এবং তার মা একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন। আমি মনে করি না আরাধ্য়া এই সম্পর্কে কিছু জানে , তবে আমি মনে করি না যে এটি তাঁর অগ্রাধিকারের অংশ। আরাধ্য়ার কোনও ফোন নেই; তার বয়স সবে ১৪ বছর। তার বন্ধুরা যদি তার সাথে যোগাযোগ করতে চায় তবে তাঁদের তাঁর মায়ের ফোনে কল করতে হয়। এই ব্যাপারটা এমন কিছু যা নিয়ে আমরা অনেক আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’
অভিষেক অবশ্য জানিয়েছেন, আরাধ্যার ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। তবে তার বাবা-মা সম্পর্কে গুজব তাকে 'আগ্রহী' করে বলে তিনি মনে করেন না। অভিষেকের কথায়, ‘মেয়ে নিজের হোমওয়ার্ক করতে বেশি আগ্রহী; সে স্কুল ভালোবাসে। আমার মনে হয় না সে গুগলে আমাদের নাম সার্চ করবে। সে কিছুই বিশ্বাস করবে না; তার মা তাকে যথেষ্ট ভালভাবে শিখিয়েছেন যে তিনি যা পড়েন তা বিশ্বাস করার আগে যাচাই করা দরকার। আমার বাবা-মা যেমন আমার সাথে ছিলেন, আমরা পরিবারের সাথে সম্পূর্ণ সৎ। সুতরাং এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যেখানে কারও কাউকে প্রশ্ন করার দরকার নেই’।
ঐশ্বর্যর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের গুজবকে 'আবর্জনা, জঘন্য এবং ভুল' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অভিষেক, কীভাবে লোকেরা প্রায়শই তাদের সম্পর্ক নিয়ে গল্প বানাচ্ছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আরাধ্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই, সে কথা হালে জানিয়েছেন ঐশ্বর্য রাই। ঐশ্বর্য এবং অভিষেক উমরাও জান (২০০৬) এবং গুরু (২০০৭) ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় প্রেমে পড়েছিলেন। এপ্রিল ২০০৭ সালে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছিলেন দুজনে এবং বিয়ের চার বছর পর ফুটফুটে কন্যা সন্তানের বাবা-মা হন দুজনে।
গত বছর অনন্ত আম্বানির বিয়েতে আলাদাভাবে পৌঁছানোর পরে এই দম্পতির আলাদা হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, অভিষেক, শ্বেতা বচ্চন নন্দা, অগস্ত্য নন্দা এবং নব্যা নন্দা একসঙ্গে এসেছিলেন, মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে আলাদাভাবে হাজির হন ঐশ্বর্য। নায়িকাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল মণিরত্নমের 'পোন্নিয়িন সেলভান' ছবিতে নন্দিনীর চরিত্রে। অভিষেক এই বছর বি হ্যাপি, হাউসফুল ৫ এবং কালিধর লাপাতা-তে অভিনয় করেছেন। শিগগিরই 'কিং' ছবিতে অভিনয় করবেন তিনি।