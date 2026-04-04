    আরাধ্যা বড় করার ক্ষেত্রে মা-বাবা হিসেবে এই বিশেষ কাজটি করেন অভিষেক-ঐশ্বর্য!

    অভিষেক বচ্চন সম্প্রতি তাঁর মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনকে কীভাবে বড় করছেন তিনি ও ঐশ্বর্য রাই মিলে তা নিয়ে মুখ খুলেছেন । লিলি সিংয়ের পডকাস্টে তিনি জানান যে, আরাধ্যকে বড় করার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই।

    Apr 4, 2026, 14:45:53 IST
    By Sayani Rana
    অভিষেক বচ্চন সম্প্রতি তাঁর মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনকে কীভাবে বড় করছেন তিনি ও ঐশ্বর্য রাই মিলে তা নিয়ে মুখ খুলেছেন । লিলি সিংয়ের পডকাস্টে তিনি জানান যে, আরাধ্যকে বড় করার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই এবং তিনি এও জানান যে, কীভাবে তাঁর মেয়ের যুক্তি তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল যে তিনি আর কখনও তার সঙ্গে তর্ক করবেন না।

    আরাধ্যা বড় করার ক্ষেত্রে মা-বাবা হিসেবে এই বিশেষ কাজটি করেন অভিষেক-ঐশ্বর্য!
    আরাধ্যা বড় করার ক্ষেত্রে মা-বাবা হিসেবে এই বিশেষ কাজটি করেন অভিষেক-ঐশ্বর্য!

    অভিষেক জানান যে বাবারা অনেক সময় ভালো শিক্ষক হন না এবং প্রায়শ নিজেদের আবেগকে বাধা হতে দেন। তবে, তিনি জানান যে আরাধ্যার অভিভাবকত্ব করার সময় তিনি এবং ঐশ্বর্য উদাহরণ তৈরি করে পথ দেখাতেই বেশি পছন্দ করেন। তিনি বলেন, ‘আমার বাড়িতে, বাবা-মা হিসেবে আমরা দু’জনেই আরাধ্যাকে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা না বলে, তার জন্য সেরা উদাহরণ হওয়ার চেষ্টা করি। আমরা নিজেরা যা করে দেখাই, তাতেই বিশ্বাসী। ব্যাপারটা কখনওই এমন ছিল না যে, ‘ঠিক আছে, আমি ওকে আত্মরক্ষা শেখাব।’ আপনি যদি আমার স্ত্রীকে দেখে থাকেন, তিনি নিজের যত্ন নিজেই নিতে পারেন। এটা কখনওই বলতে হয়নি যে, ‘আমি ওকে নিজের যত্ন নেওয়া শেখাব, তুমি ওকে সহানুভূতিশীল হতে শেখাও।’ না, ব্যাপারটা এমন নয়।'

    তিনি আরও বলেন, ‘বিষয়টা খুবই সহজ—নিজের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে একটি ভালো ও দায়িত্বশীল জীবনযাপন করা। আপনার সন্তান তা দেখে, অনুকরণ করে, এবং এভাবেই আপনি তাদের প্রস্তুত করে তোলেন। ফলে, বাড়িতে কে পুরুষ হবে আর কে নারী হবে, তা নিয়ে কোনও প্রতিযোগিতা থাকে না। সন্তানদের ক্ষেত্রে আমরা দু’জনেই বিশ্বাস করি যে, তাদের কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা শেখানোর চেষ্টা না করে, উদাহরণ দিয়ে পথ দেখাতে হবে। কারণ যা আমাদের জন্য সঠিক, তা হয়তো তাদের জন্য সঠিক নাও হতে পারে। প্রজন্ম বদলায়। আমাদের পৃথিবী এখন অনেক আলাদা, এবং আমাদের সন্তানদের পৃথিবী আরও বেশি আলাদা হতে চলেছে।'

    আরাধ্যা বচ্চন সম্পর্কে

    ২০০৭ সালে অভিষেক ও ঐশ্বর্য গাঁটছড়া বাঁধেন। ২০১১ সালে এই দম্পতির কন্যা আরাধ্যার জন্ম হয়।

