বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যর সঙ্গে পরামর্শ করেন অভিষেক! ‘আমার স্ত্রীর কথায়…’, যা বললেন নায়ক

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যর সঙ্গে পরামর্শ করেন অভিষেক! ‘আমার স্ত্রীর কথায়…’, যা বললেন নায়ক
অভিষেক বচ্চন গ্লোবাল বিজনেস সামিটে জানিয়েছেন যে, তিনি কীভাবে বিনিয়োগ করবেন তা কীভাবে ঠিক করেন। তিনি আরও জানান যে, তাঁর বাবা অমিতাভ বচ্চন জমিতে বিনিয়োগ করেন। অভিষেক সোনা -সহ অনেক কিছুতে বিনিয়োগ করেন। এমনকী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রী ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গেও আলোচনা করেন।
২০২৬ সালের গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘আমার বাবা রিয়েল এস্টেট বিশ্বাসী এবং আমার মনে হয় পুরনো ধারণা হল জমি থাকলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু আমি আগে সোনায় বিনিয়োগ করতাম, তবে আমার স্ত্রীর কথায় এখন রূপোতেও বিনিয়োগ করি।’
অভিষেক আরও জানান যে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন জিনিসগুলিতে বিনিয়োগ করেন যা তার আগ্রহের বা ব্যবহারযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আমার বেশিরভাগ বিনিয়োগই এমন পণ্য থেকে আসে যা নিয়ে আমার আগ্রহ রয়েছে বা আমি যেগুলি ব্যবহার করছি। আমি বুঝতে পারি যে একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে, কোনও ব্র্যান্ডকে অনুমোদন করা কাজের অংশ এবং আপনি যতটা সম্ভব আপনার সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস থেকে উপকৃত হবেন, তবে আমি যদি পণ্যটা ব্যবহার না করি তবে আমি অস্বস্তিকর বা অস্বাভাবিক বোধ করি।’
অভিষেক আরও বলেন, ‘আমার প্রথম মানদণ্ড হল, যদি আমাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হওয়ার প্রস্তাব আসে, তাহলে আমাকে প্রথমে পণ্যটি ব্যবহার করতে হবে, যদি না আমি ইতিমধ্যেই ব্যবহার করে থাকি। ২০ বছর পরেও, আমি এখনও একটা ওমেগা ঘড়ি ব্যবহার করি। যখন আমি ফোর্ডের সঙ্গে কাজ করতাম, তখন আমি একটা ফোর্ড গাড়ি চালাতাম। আমার এখনও একটা আইডিয়ার নম্বর আছে, আমি একটা মটোরোলা ফোন ব্যবহার করি এবং আমার ক্রেডিট কার্ড হল অ্যামেক্স। এই সমস্ত ব্র্যান্ডের সঙ্গে আমার কোলাবরেশন রয়েছে। তাই, যদি আমি কোনও ব্র্যান্ড ব্যবহার না করে বিক্রি করি, তাহলে আমার মনে হয় আমি সৎ নই।’
