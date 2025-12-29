Edit Profile
    শার্লির জন্মদিনে আদুরে অভিষেক! 'তোমাকে ভালোবাসি বউ…,' বললেন নায়ক

    চলতি বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন অভিষেক বসু ও শার্লি মোদক, ফুলকি ধারাবাহিকের সেটে শুরু হয়েছিল তাঁদের প্রেমের কাহিনী। আর এবার শার্লির জন্মদিন সুন্দর করে তোলার জন্য স্বামী অভিষেককে ভালোবাসায় ভরে দিলেন নায়িকা।

    Published on: Dec 29, 2025 5:16 PM IST
    By Sayani Rana
    চলতি বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন অভিষেক বসু ও শার্লি মোদক, ফুলকি ধারাবাহিকের সেটে শুরু হয়েছিল তাঁদের প্রেমের কাহিনী। রোহিতের প্রাক্তন স্ত্রীর চরিত্রে দেখা মিলেছিল শার্লির। পর্দার খলনায়িকা অভিষেকের বাস্তব জীবনের নায়িকা হয়ে ওঠেন। আর এবার শার্লির জন্মদিন সুন্দর করে তোলার জন্য স্বামী অভিষেককে ভালোবাসায় ভরে দিলেন নায়িকা।

    শার্লির জন্মদিনে আদুরে অভিষেক! 'তোমাকে ভালোবাসি বউ…,' বললেন নায়ক
    শার্লির জন্মদিনে আদুরে অভিষেক! 'তোমাকে ভালোবাসি বউ…,' বললেন নায়ক

    তিনি তাঁর জন্মদিনে বেশ কয়েকটি ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে দেখা যায় সিঁড়ির সামনে সোফার উপর বসে শার্লি-অভিষেক। চারিদিক সাজানো বেলুনে। সামনে রাখা সুন্দর রেড ভেলভেট কেক। আর কেকের চারিদিক সাজানো লাল বাতি দিয়ে। তার সামনে বসে তারকা দম্পতি। তাঁরা একে অপরের দিকে চেয়ে বসে। গোলাপি রঙের হুডি ও সাদা জিন্সে দেখা মিলেছিল বার্থ ডে গার্ল শার্লির। আর অভিষেকের পরনে ছিল কালো রঙের টি শার্ট।

    ছবিগুলি শেয়ার করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। @abhishek24bose তুমি দিনটা সুন্দর করে তুলেছো। আর মা বাবা দিদি, তুমি ছাড়া এটা অসম্ভব ছিল.. সঙ্গে আমার সোশ্যাল মিডিয়া পরিবার তোমাদেও অনেক ধন্যবাদ এই দিনটাকে এত বিশেষ করে তোলার জন্য।’

    তাঁর এই সুন্দর পোস্টে কমেন্টও করেন অভিষেক। তিনি লেখেন, 'প্রতিটা প্রচেষ্টা, প্রতিটা সুন্দর জিনিস তোমার কাছে কম মনে হচ্ছে... প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্তে আমি নিজের থেকে নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি, প্রতিদিন আমি আরও ভালো সঙ্গী হতে শিখছি, এখনও আমার ভুলগুলি সমাধান করার জন্য কাজ করছি। ঈশ্বর তোমাকে সমস্ত সাফল্য এবং গৌরব দান করুন। ঈশ্বর আমাকে তোমার ইস্পাতের মানুষ হিসেবে তোমার পাশে থাকার আশীর্বাদ করুন। আমি তোমাকে ভালোবাসি বউ।

    প্রসঙ্গত, গত ২৯ এপ্রিল চুপিসারে একেবারে ছিমছাম ভাবে বিয়ে সারেন শার্লি-অভিষেক। বিয়ের আগে কাউকে কিচ্ছুটি টের পেতে দেননি দু'জনে। দেখতে দেখতে প্রায় ৮ মাস পার।

    আইনি বিয়ে সারলেও এখনও সামাজিক বিয়েটা করেননি দুজনে। যদিও রেজিস্ট্রি সেরে মালাবদল, সিঁদুরদান করেছিলেন। হালে এক জুয়েলারি সংস্থার বিজ্ঞাপনী প্রচারেও বর-কনের বেশে পাওয়া গিয়েছে দুজনকে। তবে বাস্তবে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন দুজনে, সেটা দেখবার অপেক্ষায় ভক্তরা।

