'ফুলকি'র আড়াই বছরের পথ চলা শেষ! 'কিন্তু জীবন…', মনখারাপ করা পোস্ট 'রোহিত' অভিষেকের

    'ফুলকি'র আড়াই বছরের পথ চলা শেষ! 'কিন্তু জীবন…', মনখারাপ করা পোস্ট 'রোহিত' অভিষেকের

    জি বাংলায় নতুন মেগা ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ আসছে। সেই মেগা সন্ধ্যা ৭টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে। তাই অনেকেই ভেবেছিলেন জগদ্ধাত্রী মনে হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানানো হয় জগদ্ধাত্রীর কেবল স্লট বদল হয়েছে। আর শেষ হচ্ছে 'ফুলকি'। কিন্তু 'রোহিত' অভিষেক বসু, তাঁর মনে কী অবস্থা? 

    Published on: Dec 02, 2025 2:34 PM IST
    By Sayani Rana
    আর কিছু দিনের মধ্যেই জি বাংলায় নতুন মেগা ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ আসছে। সেই মেগা সন্ধ্যা ৭টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে। তাই শুরুতে অনেকেই অনুমান করেছিলেন 'জগদ্ধাত্রী' শেষের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। কিন্তু চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানানো হয় ‘জগদ্ধাত্রী’র কেবল স্লট বদল হয়েছে। আর সেই স্লট বদলে হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা। সাড়ে ৭টা মানে জি বাংলায় সম্প্রচারিত হয় আর এক জনপ্রিয় মেগা 'ফুলকি'।

    'ফুলকি'র পথ চলা শেষ! 'কিন্তু জীবন…', মনখারাপ করা পোস্ট 'রোহিত' অভিষেকের
    'ফুলকি'র পথ চলা শেষ! 'কিন্তু জীবন…', মনখারাপ করা পোস্ট 'রোহিত' অভিষেকের

    'ফুলকি' শেষ হওয়ার খবরে স্বাভাবিক ভাবেই মেগার কলাকুশলী ও দর্শকদের মন খারাপ হয়েছিল। আর এক এক করে মেগার অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী নানা মনখারাপ করা পোস্ট ভাগ করে নিচ্ছিলেন সমাজ মাধ্যমের পাতায়। আর এবার মেগার নায়ক অভিষেক বসু, জানালেন তাঁর মন খারাপের কথা।

    এই মেগার হাত ধরে যেমন অভিষেক খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসার মানুষ শার্লি মোদককে। মেগায় শার্লি খলনায়িকা হলেও, নায়ক তাঁর বাস্তবে জীবনের গল্পে তাঁকেই নায়িকা করে নেন। মেগা চলাকালীন তাঁরা সাতপাক ঘোরেন। মেগার সেটে তাঁদের আইবুড়োভাতও হয়।

    কিন্তু যে কোনও শুরুরই একটা শেষ আছে। আর তাই ২০২৩ সালে শুরু হওয়া ফুলকিও এবার তার পথ চলা শেষ করল। ফুলকির সেটের নানা সময় কাটানো নানা ছবি তুলে ধরে অভিষেক ক্যাপশনে লেখেন, ‘ফুলকির সমাপ্তি। অনেক ধন্যবাদ ইউনিভার্স। জি বাংলাকে ধন্যবাদ। পর্দার এপারের এবং ওপারের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, যাঁরা আমার প্রিয় মিঃ রোহিত রায়চৌধুরীকে আরও ভালো করে তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। আড়াই বছর, মনে রাখার মতো একটা অভিজ্ঞতা, সত্যিকারের গর্বের একটা যাত্রা শেষ হল। কিন্তু জীবন চলে... যেমনটা একবার রোহিত বলেছিলেন… 'জীবনটা একটা বক্সিং রিং ফুলকি'। শীঘ্রই দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত, বিদায়।'

    নায়কের পোস্ট দেখে অনুরাগীরাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। তাঁরাও নানা কমেন্টে ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন লেখেন, ‘সত্যিই আমরা সবাই তোমাকে মিস করব রোহিত রায়চৌধুরী আর তোমাদের ফুলকি টিমকে।’ আর একজন লেখেন, ‘রোহিত স্যারের মৃত্যুটা ঠিক মানতে পারছিলাম না। সত্যিই রোহিত স্যারকে খুব মিস করব। ফুলকির টিমকেও খুব মিস করব। রুদ্রদার শয়তানি খুব মিস করব। আর রোহিত আর ফুলকির রোম্যান্সটা মিস করব।’

