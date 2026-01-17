Edit Profile
    ওটিটি প্লাটফর্মে পদার্পণ অভিষেকের, কোন সিরিজে দেখা যাবে তাঁকে?

    Published on: Jan 17, 2026 6:08 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ছোটপর্দায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে এবার ওয়েব সিরিজের পর্দায় পদার্পণ করতে চলেছেন অভিনেতা অভিষেক বসু। খুব সম্প্রতি শেষ হয়েছে অভিষেক অভিনীত ‘ফুলকি’ ধারাবাহিক। ধারাবাহিক শেষ হতেই এবার নিজের নতুন প্রজেক্ট-এর খবর নিজেই দিলেন অভিনেতা।

    সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিষেক যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি ধরে রয়েছেন ‘একেন বাবু পুরুলিয়া পাকড়াও’ সিরিজের স্ক্রিপ। ক্যাপশনে লিখেছেন, লোডিং। ছবি দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, একেন বাবুর আগামী সিরিজে অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিষেককে।

    আরও পড়ুন: সম্পন্ন হল রানী ভবানীর শেষ দিনের শ্যুটিং, মন খারাপ দর্শকদের

    কিছুদিন আগেই হইচই-এর তরফ থেকে বেশ কয়েকটি ওয়েব সিরিজের ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে ছিল একেন বাবুর এই সিরিজটির নাম। আবার একেন বাবুকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা। কিন্তু সিরিজের নাম ছাড়া আর কিছুই ঘোষণা করা হয়নি হইচই-এর তরফ থেকে।

    খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন উঠেছিল অনির্বাণ ছাড়া তাহলে আর কাকে কাকে দেখা যাবে এই সিরিজে? নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করবেন কে? একেন বাবু নিয়ে দর্শকদের মনে যখন একরাশ প্রশ্ন উদয় হয়েছে ঠিক তখনই অভিষেকের এই পোস্ট দেখে অনেকেই মনে করছেন তাহলে হয়তো ভিলেনের চরিত্রে দেখা যাবে অভিষেককেই।

    যদিও এই প্রসঙ্গে অভিষেক কিছুই জানাননি। সিরিজের ঝলক অথবা টিজার প্রকাশ্যে এলে হয়তো বোঝা যাবে কাদের দেখা যাবে একেন বাবুর নতুন সিরিজে, তার আগে কিছু প্রশ্ন না হয় তোলাই থাক আগামী দিনের জন্য।

    আরও পড়ুন: ‘ডিভোর্সের পরেও খারাপ সময় ও আমায়... ‘, নবনীতাকে শুধুই ‘প্রাক্তন’ বলতে নারাজ জীতু

    প্রসঙ্গত, অনির্বাণ ছাড়া সিরিজে থাকবেন সোমক ঘোষ, সুহত্র মুখোপাধ্যায়। জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিরিজের চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। তবে যেটুকু জানা গিয়েছে তা হল আগামী সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন শঙ্কর চক্রবর্তী, সুমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং শাওলি চট্টোপাধ্যায়।

    উল্লেখ্য, গতবছরের এপ্রিল মাসে অভিনেত্রী শার্লি মোদকের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন অভিষেক। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন গোটা ফুলকি টিম সহ টেলিপাড়ার একাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী।

