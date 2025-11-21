'কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে... ', কেন বায়োপিক পছন্দ করেন না আবির?
২১ নভেম্বর গোটা দেশজুড়ে মুক্তি পেয়েছে আবির চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ছবি ‘ডিপ ফ্রিজ’। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ছবিটি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে হইচই ফেলে দিয়েছে। সিনেমার প্রিমিয়ারে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে একাধিক ব্যক্তিত্বকে। তবে যে আবির চট্টোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে এত হইচই, নাকি একেবারেই পছন্দ করেন না একটি বিশেষ ঘরানার ছবিতে অভিনয় করতে।
এই মুহূর্তে বলিউড বা টলিউড যেখানেই হোক না কেন সর্বত্র কোনও না কোনও বড় ব্যক্তিত্বের বায়োপিক তৈরি হতে দেখা যায়। কিন্তু জানলে অবাক হয়ে যাবেন, বায়োপিক ব্যাপারটি একেবারেই পছন্দ করেন না আবির চট্টোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে ছবির প্রচারে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তেমনই কথা বলেন তিনি।
সম্প্রতি নিউজ ১৮ বাংলার তরফ থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনা হয় যেখানে দেখা যায় আবির বলছেন, ‘আমি বায়োপিক একেবারেই পছন্দ করি না। আগামী দিনেও কোনও বায়োপিকে অভিনয় করব না আমি। একটা মানুষকে যখন আমরা ঈশ্বরের আসনে বসাই, সেই মানুষটার ব্যক্তিগত জীবন দেখতে একেবারেই ভালো লাগে না।’
নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করে আবির বলেন, ‘আমরা কখনো না কখনো কাউকে না কাউকে নিজেদের মনে ভালো জায়গায় বসাই। কিন্তু দিনের শেষে সেই ব্যক্তিও একজন মানুষ। তার মধ্যেও ভুলভ্রান্তি রয়েছে। কিন্তু সেই সবকিছু যখন ছবির পর্দায় উঠে আসে তখন একেবারেই সেটা দেখতে ভালো লাগে না।’
শুধু বায়োপিক দেখতে নয় আবির কখনও চান না তাঁর জীবন নিয়েও কোনও বায়োপিক তৈরি হোক। তিনি মনে করেন তিনি নিজের জীবনে এমন কিছু করেননি যে তাঁর জীবন নিয়ে বায়োপিক হতে পারে। অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা জীবনে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন তাদের জীবন নিয়ে বাড়িতে হয়তো হলেও হতে পারে কিন্তু আবির নিজেকে সেই তালিকায় একেবারেই ফেলতে চান না।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরে জাতীয় পুরস্কারের তালিকায় ছিল ‘ডিপ ফ্রিজ’ সিনেমার নাম। যদিও এই ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার আগে পরিচালক নিজের জীবনে হারিয়েছেন মা এবং দাদাকে। এত ঝরঝাপটা সামলেও যখন ছবি দিয়ে মুক্তি পায় তখন নন্দনে প্রাইম শো না পাওয়ায় ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েন পরিচালক।