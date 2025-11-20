নায়িকাদের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার দৃশ্য কি প্রভাবিত করে স্ত্রী নন্দিনীকে? যা বললেন আবির

নায়িকাদের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার দৃশ্য কি প্রভাবিত করে স্ত্রী নন্দিনীকে? যা বললেন আবির
টলিউডের বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক আবির চট্টোপাধ্যায়। তিনি অনেকেই স্বপ্নের পুরুষ। টলিপাড়ার প্রায় বেশির ভাগ অভিনেত্রীর বিপরীতেই কাজ করে ফেলেছেন অভিনেতা। তবে তাঁর নামে কখনওই কোনও প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়নি। নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর রোম্যান্স পর্দাতেই সীমাবদ্ধ। সেই গণ্ডি পেরিয়ে তা কখনও বাস্তবে আসেনি। বাস্তবে তিনি পত্নী-নিষ্ট। স্ত্রী নন্দিনী তাঁর জীবনের একমাত্র ভালোবাসার নারী।
তবে এই সব কিছুর পরও গল্পের খাতিরে অনেক সময়ই নায়িকাদের ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে নায়ককে চুমু খেতে দেখা যায় পর্দায়। আর তা বেশ সাবলীল ভাবেই নায়ক উপস্থাপন করেন। কোনও জড়তা দেখা যায় না। কিন্তু এই ধরনের দৃশ্য দেখে তাঁর স্ত্রী নন্দিনী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেন? এটা মেনে নেওয়াতে কি কখনও কোনও আপত্তি তোলেন নন্দিনী? সেই প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন আবির।
সংবাদ প্রতিদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘ছবির সঙ্গে এই ঘটনাগুলো সম্পৃক্ত থাকে। মানে ঘটনার জন্য, বা চরিত্রের জন্য বা গল্প বলার জন্য। কোথাও মানুষকে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য নয়, বা উসকে দেওয়ার জন্য এই দৃশ্যের অবতারনা করা হয় না। শুধু মাত্র ওই কারণের জন্য দৃশ্যগুলোর কোনও মানে হয় না। আর এরকম হয়নি যে আমি এমন দৃশ্য করিনি। তবে সেটাই যে ছবির মুখ্য তা কিন্তু নয়। অনেক সময় দেখেছি ওই দৃশ্যটাকে কেন্দ্র করে ছবিটা প্রচারের কথা অনেকে বলেছেন আগে। তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছি। আর আমার মনে হয় নন্দিনী যদি আমার এই ধরনের কোনও দৃশ্যে সাবলীল না হয় তাহলে আমি বুঝব যে চরিত্র বা চিত্রনাট্যের পরিবর্তন ছাড়াও বেশি কিছু হয়েছে। মানে সিনেমার সঙ্গে হয়তো ব্যাপারটা যাচ্ছে না, অতিরিক্ত লাগছে।’
প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে আবির বিয়ে করেন নন্দিনীকে। তাঁদের একটি মেয়ে রয়েছে তার নাম ময়ূরাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। আবীরের স্ত্রী নন্দিনী সেভাবে টলিউডের কোনও পার্টিতে যান না। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁকে আবীরের সঙ্গে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ঘরোয়া পার্টিতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সাদামাটা সাজ, একগাল হাসি, এভাবেই দেখা যায় নন্দিনীকে বরাবর। টলিউডে যখন ক্রমেই সম্পর্কগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে, তখন ১৬ বছর ধরে আবির-নন্দিনী চুটিয়ে সংসার করছেন। আর তাঁদের এই সংসারের মেয়াদ চলুক অনন্তকাল, এটাই চান অভিনেতার-ভক্তরা।
