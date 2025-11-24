'কলেজের প্রফেসর রুমে জয়াকে নিয়ে... ', সহকর্মীর কোন সত্যি ফাঁস করলেন আবির?

ওপার বাংলার অভিনেত্রী জয়া আহসান শুধু বাংলাদেশের নয়, দুই বাংলার প্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। ভারতে তিনি সর্বপ্রথম কাজ করেছিলেন আবর্ত ছবিতে, যেখানে জয়ার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায়। যদিও এরপর এই জুটি একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন।
চলতি বছরেই মুক্তি পেয়েছে পুতুলের ইতিকথা যেখানে আবার একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে আবির চট্টোপাধ্যায় এবং জয়া আহসানকে। ভক্তদের মধ্যে জয়ার চাহিদা ঠিক কতটা তা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আবির বলেন, ওকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে পাগলামি রয়েছে তা আমি নিজে চাক্ষুষ করেছি।
এই সময় ডিজিটালের তরফ থেকে যখন আবিরকে বলা হয়, জয়া আহসান নাকি জানিয়েছেন ভক্তদের মধ্যে আবিরের প্রতি ভালবাসা কতটা, সেই কথা শুনে আবির বলেন, জয়া বলে আমার ভক্তের কথা? আমি যখনই ওর সঙ্গে কোন প্রচারে গিয়েছি, আমি বুঝতে পেরেছি, ওকে নিয়ে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা কতটা।
মজা করে আবির বলেন, একবার একটি কলেজে জয়াকে নিয়ে গিয়েছিলাম। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তো বটেই কলেজের প্রফেসর রুমেও জয়াকে নিয়ে কি পাগলামি হতে পারে তা আমি দেখেছি। তাই ও আমাকে নিয়ে এ কথা বলেছে সেটা ওর ভদ্রতা কিন্তু জয়ার প্রতি মানুষের যে মুগ্ধতা রয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
আবির বলেন, তবে শুধু ভক্তদের মধ্যে কেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেও জয়ার প্রভাব প্রচুর। বহু সহকর্মী রয়েছে যাদের মধ্যে জয়াকে নিয়ে পাগলামি রয়েছে। যদিও এটা ও ডিজার্ভ করে। ও এতটাই ভালো একজন অভিনেত্রী যে ওকে নিয়ে এমন পাগলামি হতেই পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
সবশেষে আবির বলেন, জয়ার সঙ্গে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করে আরও বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছি। তবে ও এতটাই সুন্দরী এবং দুর্দান্ত একজন অভিনেত্রী যে ওকে নিয়ে এই পাগলামি করাই যায়।
প্রসঙ্গত, এই বছরেই মুক্তি পেয়েছে রক্তবীজ ২, যেটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। এই মাসেই এই ছবিটি মুক্তি পাবে জি ৫- এ, যা ডিজিটাল প্লাটফর্মের দর্শকদের কাছে বিশাল বড় সুখবর।