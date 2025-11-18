Abir Chatterjee: টলিউডের ‘পত্নীনিষ্ঠ’ নায়ক আবিরের গালের কাটা দাগেই মুগ্ধ মহিলামহল, এর রহস্য় জানেন?

'তিনি একমাত্র অভিনেতা যিনি একসঙ্গে রুপোলি পর্দার ব্যোমকেশ ও ফেলুদা। আবার তিনি বাঙালির প্রিয় সোনাদাও। টলিউডের বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক আবির চট্টোপাধ্যায়। দেব-জিতের রেষারেষিতে অনেক সময় তাঁকে খানিক পিছিয়ে রাখলেও তাঁর ছবির সাফল্য কিন্তু মাথা ঘোরায়। তিনি প্রযোজকদের লাকি চার্ম।
দেখতে দেখতে জীবনের ৪৫টা বসন্ত পার করে ফেললেন আবির। হ্য়াঁ, মঙ্গলবার ছিল আবির চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। গ্ল্য়ামার জগতের মানুষ হলেও আবির কিন্তু পুরোদস্তুর ফ্যামিলিম্যান। নিজের বিশেষ দিনটাও সপরিবারেই কাটিয়েছেন তারকা।
টলিউডের অন্যতম সুদর্শন নায়ক আবির। তাঁর মহিলাভক্তের সংখ্যা অগুণতি। সবচেয়ে বড় কথা সব জেনারেশনের মহিলা ভক্ত রয়েছে আবিরের। ৬ ফুট উচ্চতা, স্মিত হাসি, দৃপ্ত চাউনির পাশাপাশি আবিরের ডান গালের কাটা দাগ বুক ধুকপুকানি বাড়িয়ে দেয় বঙ্গললনাদের। কিন্তু সেই দাগের নেপথ্যের রহস্য জানেন। আবিরের এই ‘ডিম্পল’ কিন্তু নেহাতই অ্যাক্সিডেন্ট। খুব অল্প বয়সে আবির সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটান৷ আসলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আবিরের বৃষ্টির দিনে সাইকেল চালাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা বিড়াল সামনে চলে আসে। বিড়ালটাকে কাটাতে গিয়েই বিপত্তি। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সাইকেলের স্পোক গালে ঢুকে গিয়েছিল আবির৷সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছিল। সেই সেলাইয়ের দাগই আজও আবিরের গালে। যা হয়ে উঠেছে অভিনেতার ‘বিউটি স্পট’।
আবির তার অভিনয় জীবন শুরু করেন বাংলা টেলিভিশনের পর্দায়। রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ‘প্রলয় আসছে’ টেলিভিশন ধারাবাহিকে আবিরকে প্রথম দেখা যায়। এছাড়াও তিনি শাশুড়ি জিন্দাবাদ, খুঁজে বেড়াই কাছের মানুষ, বহ্ণিশিখা, শুধু তোমার জন্য, এক আকাশের নীচে এবং জন্মভূমির মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন।
২০০৯ সালে অভিজিৎ গুহ ও সুদেষ্ণা রায় পরিচালিত ‘ক্রস কানেকশান’ দিয়ে টলিউডে অভিষেক হয় তাঁর। সেখানে USA ফেরত এক ভিকি নামে এক ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় তাঁকে। আবিরকে সর্বশেষ বড় পর্দায় দেখা গিয়েছে পুজো রিলিজ রক্তবীজ ২ এবং যত কাণ্ড কলকাতাতে ছবিতে। আগামিতে অর্জুন দত্ত পরিচালিত জাতীয় পুরস্কার জয়ী ছবি ডিপ ফ্রিজ-এ দেখা মিলবে অভিনেতার।