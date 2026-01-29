Joyjeet Ex Wife: জয়জিৎ-এর সাথে ডিভোর্স অতীত, টলিপাড়ার এই নামী গায়কের সঙ্গে প্রেম করছেন অভিনেতার প্রাক্তন স্ত্রী?

Joyjeet Ex Wife: জয়জিৎ-এর সাথে ডিভোর্স অতীত, টলিপাড়ার এই নামী গায়কের সঙ্গে প্রেম করছেন অভিনেতার প্রাক্তন স্ত্রী?
Joyjeet Ex Wife: জয়জিতের সঙ্গে ডিভোর্সের মাস ঘুরতেই তাঁর প্রাক্তনের নতুন প্রেমের চর্চা। গায়ক ঈশান মিত্রর সঙ্গে প্রেম করছেন শ্রেয়া?
ভাঙা-গড়া মানুষের জীবনেরই অঙ্গ। অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন শ্রেয়া ভট্টাচার্য। তবে বিচ্ছেদের বিষণ্ণতা কাটিয়ে শ্রেয়া এখন নিজের পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনে নতুন ছন্দে ফিরছেন। জল্পনা ছিল আগেই, সম্প্রতি শ্রেয়ার জন্মদিনের উদযাপনের পার্টি যেন সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিল— গায়ক ঈশান মিত্রের প্রেমে পড়েছেন জয়জিৎ-এর প্রাক্তন?
শ্রেয়া ভট্টাচার্য কেবল জনপ্রিয় অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবেই পরিচিত নন, বরং বিনোদন জগতে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছেন তিনি। বর্তমানে একটি নামী মিউজিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী হিসেবে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন শ্রেয়া। জয়জিতের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি নিজেকে কাজের মধ্যেই ডুবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর জীবনে বসন্তের নতুন হাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।
শ্রেয়ার এবারের জন্মদিনটা প্রিয়জনদের সাথে উদযাপন করেছেন। সেখানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে মধ্যমণি ছিলেন গায়ক ঈশান মিত্র। তাঁদের দুজনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই নেটিজেনরা দুইয়ে দুইয়ে চার করতে শুরু করেছেন। ছবিতে দেখা গেছে ঈশান এবং শ্রেয়া একে অপরের সান্নিধ্য বেশ উপভোগ করছেন। এই ছবিগুলোই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জনে আগুনের মতো ঘি ঢেলেছে।
টলিউডের মিউজিক সার্কেলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, কাজের সূত্রেই ঈশানের সঙ্গে শ্রেয়ার আলাপ। কিন্তু সেই আলাপ এখন কেবল রেকর্ডিং স্টুডিওর চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ নেই। শ্রেয়ার ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন সময়ে বন্ধু হিসেবে ঈশানের পাশে থাকা এবং বর্তমানে তাঁদের এই বিশেষ মেলামেশা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তাঁরা একে অপরের প্রতি বেশ সিরিয়াস।
জয়জিৎ এবং শ্রেয়ার দাম্পত্য়ের বয়স ছিল প্রায় দু-দশক। তাঁদের এক পুত্র সন্তান রয়েছে, যশোজিৎ। ডিভোর্সের পর বাবার সঙ্গেই থাকে সে। আপতত কলেজে পড়াশোনা করছে। অভিনয়েও দক্ষ। কবিতা লিখতে ভালোবাসে যশোজিৎ। ডিভোর্সের প্রভাব ছেলের উপর পড়ুক চাননি জয়জিৎ। দু-বছর ধরে আলাদা থাকছিলেন শ্রেয়া-জয়জিৎ। গত মাসে তাঁদের ডিভোর্সে সিলমোহর পড়েছে।
জয়জিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শ্রেয়া নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই আড়ালে থাকতে পছন্দ করেছেন। তবে ঈশানের সঙ্গে তাঁর এই সাম্প্রতিক রসায়ন যেন অনেক না বলা কথা বলে দিচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত শ্রেয়া বা ঈশান— কেউই এই সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেননি, তবুও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের মতে, সম্পর্কটা এখন কেবল ‘বন্ধুত্ব’-র তকমায় আটকে নেই।