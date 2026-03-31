Ranbir Kapoor: ‘শতকোটি মানুষের বিবেকের রক্ষক’, ছবি করতে ছেড়েছেন মাছ-মাংস, শ্রীরাম বদলে দিয়েছে রণবীরের জীবনদর্শন!

Ranbir Kapoor: ‘শতকোটি মানুষের বিবেকের রক্ষক’, ছবি করতে ছেড়েছেন মাছ-মাংস, শ্রীরাম বদলে দিয়েছে রণবীরের জীবনদর্শন!
সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে রণবীর কাপুর, পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি এবং প্রযোজক নমিত মালহোত্রা হাজির হয়েছিলেন। এই বছরই রণবীর বড় পর্দায় আসছেন রাম রূপে।
২ এপ্রিল (২০২৬) ‘রামা’ (RAMA)-র বহুপ্রতীক্ষিত ঝলক সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশের আগে, রণবীর কাপুর, পরিচালক নীতীশ তিওয়ারি এবং প্রযোজক নমিত মালহোত্রা লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য সিনেমার প্রথম দৃশ্যগুলো প্রদর্শন করেন। সেখানে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে রণবীর ভগবান রামের চরিত্র নিয়ে তাঁর গভীর দর্শন শেয়ার করেন।
রণবীরের বক্তব্য: ‘শতকোটি মানুষের বিবেক’
রণবীর কাপুর ভগবান রামকে কেবল একটি পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে দেখছেন না। তাঁর মতে, রাম অবিনশ্বর আদর্শ। তিনি বলেন, ‘ভগবান রাম শতাব্দী ধরে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের বিবেকের রক্ষক হয়ে আছেন এবং আমরা চলে যাওয়ার অনেক পরেও তিনি তাই থাকবেন।’
রণবীরের চোখে প্রতিকূল সময়ে মানুষের আত্মা বা স্পিরিট কেমন হওয়া উচিত, রাম তারই পথপ্রদর্শক। রণবীর রামকে বর্ণনা করতে গিয়ে ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা করুণা, সাহস, ধার্মিকতা এবং ক্ষমাশীলতার প্রতীক।
সিনেমার ঝলক ও কাস্টিং
যশ বনাম রণবীর: এর আগে ৩ জুলাই, ২০২৫-এ প্রকাশিত ৩ মিনিটের ঝলকে রাবণ হিসেবে যশ-এর উগ্র ও অগ্নিশর্মা রূপের সাথে রাম হিসেবে রণবীর-এর শান্ত ও সমাহিত রূপের এক চমৎকার বৈপরীত্য দেখা গেছে। এই ভিডিওতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকেও দেখা গেছে, যা সিনেমাটির বিশাল পৌরাণিক ব্যাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। একটি দৃশ্যে রণবীরকে গাছে চড়ে ধনুর্বাণ হাতেও দেখা গেছে।
এই ছবিতে সাই পল্লবী (সীতা), রবি দুবে (লক্ষ্মণ) এবং সানি দেওল (হনুমান) অভিনয় করছেন ।
সঙ্গীত ও মুক্তি:
কিংবদন্তি হ্যান্স জিমার এবং এ আর রহমান যৌথভাবে এই সিনেমার আবহ সঙ্গীত তৈরি করছেন। মুক্তির তারিখ: ‘রামায়ণ: পার্ট ১’ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের অক্টোবরে (দীপাবলির আগে)। দ্বিতীয় পার্টটি আসবে ২০২৭ সালে। রণবীরের কেরিয়ারের অন্যতম চর্চিত হতে চলেছে নীতিশ তিওয়ারির এই ছবি। ধুরন্ধর ২-এর সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন রণবীর সিং। রণবীর কাপুরের এখন বড় বাজি রামায়ণ।
