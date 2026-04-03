Guess Who: ‘তুমি ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো…’, দাদু বাস্তবে হেব্বি রোম্য়ান্টিক! বউকে খোলা চিঠি অভিনেতার, চিনলেন?

Guess Who: ‘তুমি ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো…’, দাদু বাস্তবে হেব্বি রোম্য়ান্টিক! বউকে খোলা চিঠি অভিনেতার, চিনলেন?
৩২ বছরের দাম্পত্য, বউয়ের জন্মদিনে খোলা চিঠি জি বাংলার অভিনেতার। পর্দার দাদু বাস্তবে কিন্তু বেজায় রোম্যান্টিক।
সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে যখন গ্ল্যামার আর কৃত্রিমতার ভিড়, ঠিক তখনই এক চিলতে স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে নিয়ে এল একটি পোস্ট। নিজের সহধর্মিণীর জন্মদিনে কোনো দামী উপহার নয়, বরং শব্দের কারুকাজে এক গভীর প্রেমের ইস্তাহার লিখলেন জি বাংলার অতি পরিচিত মুখ। সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটি সাদাকালো স্মৃতি— যেখানে দুজনে মিলে ভাগ করে নিচ্ছেন জীবনের মিষ্টি স্বাদ। পুরোনো ছবি দেখে চিনতে পারছেন সেই অভিনেতাকে?
সাদা কালো ছবিতে দেখা যাচ্ছে বউকে ভালোবেসে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন। এই তরুণটিকে চেনা কি খুব কঠিন? ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, লম্বাটে গড়ন আর তীব্র চাউনি সম্বলিত এই যুবকটি আসলে টলিউডের এক অত্যন্ত পরিচিত অভিনেতা। ইনি আর কেউ নন, রায়ানের দাদু আশুতোষ মানে অভিনেতা সুব্রত গুহ রায়। বর্তমানে জি বাংলার ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে তিনি দাদুর চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন।
প্রাত্যহিকতায় ভালোবাসার ছন্দ
পর্দার দাদু বাস্তবে হেব্বি রোম্যান্টিক। নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি মনের ঝাঁপি উজার করেছেন। প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে এক সাধারণ অথচ গভীর সংসারের ছবি। তিনি লিখেছেন, ‘সাথে থাকো... প্রাত্যহিক চাল ডাল তেল নুনে বেঁধে রাখো...।’ রোমান্টিসিজম যে কেবল কবিতার বইয়ে থাকে না, বরং রান্নাঘরের আনাজপাতিতে বা সংসারের খুটিনাটিতেও মিশে থাকে, তা যেন মনে করিয়ে দিলেন তিনি।
অগোছালো জীবনের দিশারি
নিজের অগোছালো জীবনকে নিয়মের সুতোয় বেঁধে ফেলার জন্য স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘আমার ভুলে যাওয়া মন তোমার চোখের কম্পাসে খুঁজে পায় দিকের নিশানা।’ দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্তি আসলেও, জীবনসঙ্গিনীর চোখের ইশারাই যে তাঁর জীবনের সঠিক মানচিত্র, এই স্বীকারোক্তি যে কোনো দামী কবিতার চেয়েও দামী।
সাফল্য বা ব্যর্থতা— জীবনের প্রতিটি মোড়ে যখন পৃথিবী পাশে থাকে না, তখনও একজন মানুষ ছায়ার মতো পাশে থাকেন। রায়ানের দাদুর কথায়, তাঁর হারের গ্লানি বা জয়ের উল্লাস— সবকিছুর একমাত্র সাক্ষী তাঁর স্ত্রী।
সুস্থতাই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা
বার্তার শেষে এক অমোঘ সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি লিখেছেন, ‘ভালো থেকো... কারণ তুমি ভালো থাকলেই যে আমি.. আমরা ভালো থাকবো...।’ একটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু যে মা বা বাড়ির গিন্নি, তাঁর ভালো থাকাটাই যে পুরো পরিবারের সুখের চাবিকাঠি, এই বার্তাই আজ অনেককে আবেগপ্রবণ করে তুলেছে।
এই সাদাকালো ছবিটি কেবল একটি মুহূর্ত নয়, বরং কয়েক দশকের বিশ্বাসের এক রঙিন কোলাজ। আধুনিক ‘ইনস্ট্যান্ট’ প্রেমের যুগে রায়ানের দাদুর বাস্তব জীবনের সহধর্মিনীর সঙ্গে এই অমলিন রসায়ন নতুন প্রজন্মের কাছে এক বড় শিক্ষা।
১৯৯৪ সালে পিয়ালি মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে করেছিলেন সুব্রত গুহ রায়। তারপর কেটেছে তিন দশক। দুই সন্তান নিয়ে ভরা সংসার দুজনের। দুদিন আগেই ছিল পিয়ালি দেবীর জন্মদিন। সেই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যেই আদুরে পোস্ট সুব্রতবাবুর।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।