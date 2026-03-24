৪০-এও চিরযৌবনা কঙ্গনা, চাবুক ফিগার ধরে রাখতে ডাল-সবজিতে এটা মিশিয়ে খান কুইন, রয়েছে আপনার ফ্রিজেও

৪০-এও চিরযৌবনা কঙ্গনা, চাবুক ফিগার ধরে রাখতে ডাল-সবজিতে এটা মিশিয়ে খান কুইন, রয়েছে আপনার ফ্রিজেও
জল, 'কড়ক চা', ভেজানো বাদাম এবং কিশমিশ দিয়ে দিন শুরু করেন কঙ্গনা রানাওয়াত। তার প্রতিদিনের ডায়েটে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ডাল, সবজি, দই এবং ডাবের জল।
হালে ৪০ বছর পূর্ণ করলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। গ্ল্যামার দুনিয়ার জাঁকজমক থাকলেও কঙ্গনা বিশ্বাস করেন ‘সিম্পল লিভিং’-এ। তাঁর ডায়েট চার্ট দেখলে বোঝা যায়, দামি সাপ্লিমেন্ট নয়, বরং ঘরোয়া খাবারের ওপরই তাঁর ভরসা সবথেকে বেশি। সৌন্দর্য তাঁর জিনে। পাহাড়ি কন্য়ের ত্বকের জেল্লা লা-জবাব। অন্যদিকে চাবুক ফিগার ধরে রাখতে কী কী করেন তিনি?
১. ডালে লেবু চিপে খাওয়ার রহস্য কী?
কঙ্গনাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে তিনি ডাল খাওয়ার সময় তাতে লেবু চিপে নিতে পছন্দ করেন। এর পেছনে রয়েছে গভীর স্বাস্থ্যগত কারণ:
আয়রন শোষণ: ডালে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। কিন্তু উদ্ভিদজাত আয়রন (Non-heme iron) শরীর সহজে গ্রহণ করতে পারে না। লেবুর ভিটামিন-সি এই আয়রন শোষণে সাহায্য করে।
হজম ও স্বাদ: লেবুর রস হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং ডালের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। কঙ্গনার মতে, এটি কেবল স্বাদের জন্য নয়, শরীরের পুষ্টি নিশ্চিত করার একটি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি।
২. হিমাচলি খাবারের টান:
কঙ্গনা ভিনদেশি সালাদ বা কিউই-র চেয়েও ঘরের তৈরি ডাল, ভাত আর টাটকা সবজি বেশি পছন্দ করেন। পাহাড়ি মেয়ে হওয়ার সুবাদে ঘি এবং মাখন তাঁর ডায়েটে সীমিত পরিমাণে থাকে, যা তাঁর ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।
৩. নো সুগার, নো প্রসেসড ফুড:
৪০ বছর বয়সেও মেদহীন শরীরের রহস্য হলো চিনি থেকে দূরে থাকা। কঙ্গনা কৃত্রিম মিষ্টি বা প্যাকেটজাত খাবার একদম এড়িয়ে চলেন। এমনকি পার্টিতেও তিনি ফল বা ডাবের জল পছন্দ করেন।
৪. ক্যাফেইন মুক্ত জীবন:
কঙ্গনা কফি বা কড়া চা পানের চেয়ে ভেষজ চা বা সাধারণ জল পান করতে বেশি ভালোবাসেন। এটি তাঁর শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ডিটক্স করতে সাহায্য করে।
৫. শরীরচর্চা ও যোগাসন:
ডায়েটের পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান কঙ্গনার রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মতে, মন শান্ত থাকলে শরীরও সুস্থ থাকে।
৪. ক্যাফেইন মুক্ত জীবন:
কঙ্গনা কফি বা কড়া চা পানের চেয়ে ভেষজ চা বা সাধারণ জল পান করতে বেশি ভালোবাসেন। এটি তাঁর শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ডিটক্স করতে সাহায্য করে।
৫. শরীরচর্চা ও যোগাসন:
ডায়েটের পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান কঙ্গনার রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মতে, মন শান্ত থাকলে শরীরও সুস্থ থাকে।