Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Neena Gupta: ভিভের সন্তানের কুমারী মা হন! ‘বোকা অজুহাতে’ বিয়ে ভাঙে প্রেমিক, চাঁচাছোলা নীনা

    নীনার জীবনে প্রেম এসেছে বারবার। কিন্তু কথা রাখেনি কেউ! ভিভের আগে কে কথা দিয়েও বিয়ে ভাঙে নীনার সঙ্গে?

    Published on: Jan 08, 2026 9:31 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নিজের জীবনের কোনও সিদ্ধান্তই পরিকল্পনা মাফিক ছিল না, সবটাই ভগবানের ‘মাস্টার প্ল্যান’ এমনটাই মনে করেন নীনা গুপ্তা। অর্থাভাব, বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার 'কলঙ্ক', তার পর মেয়েকে বড় করে তোলা— জীবনের লড়াইগুলি একাই লড়েছেন নীনা গুপ্তা। নীনা গুপ্তার ব্যক্তিগত জীবন সবসময়ই থেকেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ভারতীয় সমাজে বিয়ে ছাড়া মা হওয়া নিয়ে যেখানে আজও ছুৎমার্গ রয়েছে, সেখানে আশির দশকে এই সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ‘স্বাধীনচেতা’ নীনা গুপ্তা। এর মধ্যে কম লড়াই করতে হয়নি তাঁকে।

    ভিভের সন্তানের কুমারী মা হন! ‘বোকা অজুহাতে’ বিয়ে ভাঙে প্রেমিক, চাঁচাছোলা নীনা
    ভিভের সন্তানের কুমারী মা হন! ‘বোকা অজুহাতে’ বিয়ে ভাঙে প্রেমিক, চাঁচাছোলা নীনা

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি আশির দশকের এক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন, যা তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। হিউম্যানস অফ বোম্বের সাথে কথা বলার সময় অভিনেত্রী বলেছেন একবার ব্রেকআপের ৬ মাস পর এক প্রেমিক তাঁর কাছে ফিরে এসেছিল, তখন তিনি তাঁকে গ্রহণ করেননি। দূরে ঠেলে দেন। প্রেমিকের নাম অবশ্য় খোলসা করেননি নীনা।

    নীনা গুপ্তা জানান যে অজুহাতে বিয়ে ভাঙা হয়েছিল তা আরও অদ্ভূত। নাম না জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাকে ছেড়ে দেওয়া এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার বাগদান হয়েছিল। আমার মনের মধ্যে, আমার একটি বাচ্চার মা হওয়ার জন্য় তৈরি ছিলাম। আমি বাগদান করেছি, আমার হাতে আংটিটি আছে। আমি বিয়ের গয়না এবং পোশাক কিনতে দিল্লি গিয়েছিলাম। হঠাৎ, আমি তাঁর কাছ থেকে একটি ফোন পাই যে বিয়েটা হচ্ছে না’। ঘটনাক্রমে তাঁর বাগদত্তা তাকে বলেছিলেন যে এই বিয়ে হতে পারে না কারণ তাঁর সাইনাসের অস্ত্রোপচার করতে হবে। নীনা বলেন, ‘তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সাইনাসের অপারেশন করা দরকার। আমি বললাম, এটা খুব একটা বড় বিষয় নয় এবং পরেও করা যেতে পারে। আমি তার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকি যে কী ঘটেছিল, এবং আজ অবধি, আমি এখনও জানি না কেন তিনি এটি করেছিলেন। ছয় মাস পর যখন সে ফিরে এসে বলেছিল, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি বললাম, চল ভাগ এখান থেকে’।

    প্রসঙ্গত, নীনা যখন কলেজে পড়তেন, তখন তিনি অম্লান কুসুম ঘোষকে বিয়ে করেছিলেন, তবে বিয়ের এক বছরের মধ্যে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। প্রখ্যাত গায়ক পণ্ডিত যশরাজের পুত্র সংগীত সুরকার সারঙ্গদেব পণ্ডিতের সাথে নীনার বাগদান হয়েছিল।

    আশির দশকে ক্যরিবিয়ান ক্রিকেট তারকা ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে গভীর প্রেম সম্পর্ক ছিল নীনা গুপ্তার। তাঁদের বহুচর্চিত রোম্যান্স সেই সময় সংবাদ শিরোনামে আসত হামেশাই। ১৯৮৯ সালে তাঁদের কন্যা মাসাবার জন্ম হয়। তবে কোনওদিনই নীনা গুপ্তাকে বিয়ে করেননি ভিভ রিচার্সড। স্ত্রী মারিয়মকে ডিভোর্স দিতে রাজি হননি ভিভ। তাই ‘সিঙ্গল মম' হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নীনা।

    বছর খানেক আগে নবভারত টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, ‘আমি কোনও কিছুই পরিকল্পনামাফিক করিনি। আমি এমন একজনের প্রেমে পড়েছিলাম যার সঙ্গে আমি থাকতে পারিনি অথচ তাঁর সন্তানের মা হয়েছি। আমি সাহসী কিছু একটা করে দেখাব এমন কিছু আমার পরিকল্পনায় ছিল না। আমি শুধু পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যা ভগবান আমার সামনে রেখেছেন’। ২০০৭ সালে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিবেক মেহরাকে বিয়ে করেন নীনা গুপ্তা। তখন মাসাবার বয়স ১৮ বছর। এখন তাঁদের সুখী দাম্পত্য়।

    News/Entertainment/Neena Gupta: ভিভের সন্তানের কুমারী মা হন! ‘বোকা অজুহাতে’ বিয়ে ভাঙে প্রেমিক, চাঁচাছোলা নীনা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes