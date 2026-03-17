প্রকাশ্য় দিবালোকে হাইওয়েতে অভিনেত্রীকে হেনস্থা, গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করল গুণ্ডারা, তারপর..

প্রকাশ্য় দিবালোকে হাইওয়েতে অভিনেত্রীকে হেনস্থা, গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করল গুণ্ডারা, তারপর..
জনপ্রিয়তাই কাল হল? দিনেদুপুরে রাস্তায় হেনস্থার শিকার জন্নত জুবির। উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা।
পর্দার নির্ভীক জান্নাত এবার বাস্তব জীবনে এক হাড়হিম করা অভিজ্ঞতার শিকার হলেন। তাঁর টিমের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় একদল দুষ্কৃতী জান্নাত এবং তাঁর ছোট ভাই আয়ান জুবায়েরকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এমনকি তাঁদের গাড়িটিকেও বেশ দীর্ঘ পথ ধাওয়া করা হয়েছিল।
ঠিক কী ঘটেছিল?
জান্নাতের টিমের বয়ান অনুযায়ী:
প্রকাশ্য দিবালোকে হামলাটি ঘটেছে। দিনের আলোয় একটি ব্যস্ত হাইওয়ের ওপর। কোনো একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বচসার সূত্রপাত হয় এবং হঠাৎ করেই একদল লোক জান্নাতের গাড়ির ওপর চড়াও হয়। দাবি করা হয়েছে যে, কেবল কথা কাটাকাটি নয়, জান্নাত এবং তাঁর ভাই আয়ানকে শারীরিকভবেও হেনস্থাও করা হয়েছে। দুষ্কৃতীরা এখানেই থেমে থাকেনি। জান্নাত যখন পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন, তখন তারা নিজেদের গাড়ি নিয়ে জান্নাতের গাড়িটিকে তাড়া করতে শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাঁদের।
টিমের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ:
জান্নাতের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, অভিনেত্রী এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সেলিব্রিটিদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে।
অনুরাগীদের উদ্বেগ:
খবরটি সামনে আসতেই জান্নাতের লক্ষ লক্ষ অনুরাগী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ভক্তদের প্রশ্ন, ‘দিনের আলোয় হাইওয়েতে যদি একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নিরাপদ না থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী?’
সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার থেকে বলিউডের সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী— জান্নাত জুবায়ের রেহমানি-র উত্থান কোনো রূপকথার চেয়ে কম নয়। খুব অল্প বয়সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেও আজ তিনি কোটি কোটি তরুণের হার্টথ্রব।
জান্নাতের অভিনয় জীবন শুরু হয় ২০১০ সালে মাত্র ৮ বছর বয়সে। 'দিল মিল গ্যায়ে' ধারাবাহিকে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও, ২০১১ সালে কালার্স টিভির জনপ্রিয় শো 'ফুলওয়া' তাঁকে রাতারাতি পরিচিতি দেয়। এই সিরিয়ালে তাঁর অনবদ্য অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে।
বড় হওয়ার সাথে সাথে জান্নাত নিজেকে প্রমাণ করেন একজন শক্তিশালী লিড অভিনেত্রী হিসেবে। ভারত কা বীর পুত্র – মহারানা প্রতাপ: এই ধারাবাহিকে ‘ফুল কানওয়ার’-এর চরিত্রে তাঁর রাজকীয় উপস্থিতি প্রশংসিত হয়। ২০১৭ সালে মিউজিক্যাল ড্রামা তু আশিকিতে ‘পাংতি শর্মা’-র চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ক্যারিয়ারের শিখরে পৌঁছান। এই শো-টি তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে গোল্ড অ্যাওয়ার্ডস এনে দেয়।
সোশ্যাল মিডিয়ার ‘কুইন’:
যখন তাঁর অভিনয় ক্যারিয়ার তুঙ্গে, তখনই জান্নাত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও আধিপত্য বিস্তার শুরু করেন। বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ৫০ মিলিয়নের ওপরে, যা অনেক বলিউড সুপারস্টারের চেয়েও বেশি।