১৬ বছরের বিয়ে ভাঙল! পার্সি স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা তনুশ্রী শঙ্কর কন্যার

১৬ বছরের বিয়ে ভাঙল! পার্সি স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা তনুশ্রী শঙ্কর কন্যার
পার্সি পরিবারে বিয়ে করেছিলেন তনুশ্রী শঙ্কর কন্যা। ১৬ বছর পর ভাঙল সংসার।
বছর শেষে আরও এক বিচ্ছেদের খবর টলিপাড়ায়। অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী শ্রীনন্দা শঙ্করের ভালোবাসার বিয়ে টিকলো না। দীর্ঘদিনের প্রেমিক গেভ সাতারাওয়ালাকে ২০০৯ সালে বিয়ে করেছিলেন তনুশ্রী শঙ্কর ও আনন্দ শঙ্করের কন্যা। পার্সি স্বামীর সঙ্গে মুম্বইয়ে ঘর বেঁধেছিলেন। কিন্তু সেই ভালোবাসার নীড়ে চিড় ধরার চর্চা মাস কয়েক ধরেই শোনা যাচ্ছিল।
গুঞ্জনে সিলমোহর নিজেই দিলেন শ্রীনন্দা। ২০২৫ শেষ হওয়ার আগে বিচ্ছেদের খবর জানালেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। শঙ্কর পরিবারের সকলের ধ্যানধ্যারণার সঙ্গে কোনওদিনই খাপ খায়নি শ্রীনন্দার। অভিনেত্রী প্রকাশ্য়ে বিরোধিতা করেছেন পিসি মমতা শঙ্করের 'নারীবিদ্বেষী' মন্তব্যের। এবার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন সত্যি সামনে আনলেন।
শ্রীনন্দা এদিন জানান, ‘আমি আর জেভ আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়েছি। হয়ত আপনারা অনেকেই আঁচ করেছিলেন। তবে আমাদের এটা প্রকাশ্যে আনবার আগে কিছু সময়ের দরকার ছিল। জীবন অনিশ্চিত, আমাদের সব অনিশ্চয়তাকেই গ্রহণ করতে হয় সাদরে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা আমাদের যে সমর্থন দেখিয়েছেন, তার জন্য় অশেষ ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন এই সিদ্ধান্ত আমাদের দুজনকে শান্তি দিয়েছে। এই নিয়ে অনেক মন্তব্য শুনবেন, অনেকে কথা বলবে তবে আমার বা আমাদের মায়ের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া (সংবাদমাধ্যমে) আশা করবেন না। আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করুন। এবং এই ব্যাপারে কোনওরকম যোগাযোগ করবেন না।’
শ্রীনন্দা সব শেষে জানান, অনলাইন ভিডিয়োতে কয়েক সেকেন্ডের কিছু মুহূর্ত কোনওদিনই একটা দাম্পত্যের আসল সত্যিটা তুলে ধরতে পারে না। ৪৪ বছর বয়সী অভিনেত্রী সৃজিত মুখোপাধ্য়ায়ের এক যে ছিল রাজাতে অভিনয় করেছেন, কাজ করেছেন সুমন মুখোপাধ্যায়ের বসু পরিবারে। অপর্ণা সেনের পরিচালনায় কাজের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য মেনেই অভিনয়ের দুনিয়ায় পা দিয়েছিলেন উদয় শঙ্করের নাতনি। মায়ের সঙ্গে তাঁর নাচের ভিডিয়ো বরাবরই চোখ টানে। ডিভোর্সের ঘোষণা করলেও প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে নিজের পুরোনো ছবি বা ভিডিয়ো ডিলিট করেননি শ্রীনন্দা। কারণ সব স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না!