    Susmita: গর্ভে নষ্ট হয় সন্তান, মা ডাক শোনার আশা! বিচ্ছেদের বছর ঘুরতেই বিয়ে সারলেন সায়কের প্রাক্তন ‘কূটনি’ বৌদি সুস্মিতা

    Susmita: সাত বছর আগে ১০ মাসের সন্তানকে গর্ভেই হারান সুস্মিতা। মা হওয়ার সুপ্ত বাসনা থেকেই ফের বিয়ের পিঁড়িতে! ফেসবুক পোস্টে দাবি অভিনেত্রীর। 

    Mar 17, 2026, 19:28:40 IST
    By Priyanka Mukherjee
    সোশ্য়াল মিডিয়ায় গত কয়েকমাস ধরে আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছেন সুস্মিতা। একসময় ছোটপর্দায় চুটিয়ে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এখন অবশ্য ভ্লগার হিসাবে খ্যাতি তাঁর। কখনও স্বামী সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে ডিভোর্স, তো কখনও বডিগার্ড নিয়ে ঘোরবার জেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছেন সায়কের ‘কূটনি বৌদি’।

    মা ডাক শোনার আশা! বিচ্ছেদের বছর ঘুরতেই বিয়ে সারলেন সায়কের প্রাক্তন বৌদি সুস্মিতা

    এখন অবশ্য সায়কের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তাঁর। এর মাঝেই মঙ্গলবার আচমকা বিয়ের সুখবর ভাগ করে নিলেন সুস্মিতা। গত কয়েকদিন ধরে সুস্মিতার বাড়িতে বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। সদ্য বিয়ে করেছেন অভিনেত্রীর ছোট ভাই। কিন্তু এর মাঝেই হুট করে নিজে দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন সুস্মিতা! অন্তত নিজের ফেসবুক পোস্টে তেমনটাই দাবি করেছেন তিনি।

    সুস্মিতা লেখেন, ‘মা হতে চেয়েছি বরাবরই… এই একটা ইচ্ছে কখনো মন থেকে মুছে যায়নি। একটা শব্দ শোনার আশা—মা… আজ ছত্রিশ বছর বয়সে এসে সত্যিই আর কোনো ভনিতা করার সময় নেই… নিজেকে আর মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ারও শক্তি নেই। বিয়ে করলাম…. তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো’।

    তবে সুস্মিতার এই পোস্টে অনুরাগী এবং সহকর্মীদের শুভেচ্ছার ঢল নামলেও, নেটিজেনদের একাংশ কিন্তু বেশ সন্দিহান। সুস্মিতা পোস্টের সঙ্গে যে ছবি শেয়ার করেছেন তা দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন, এটা সত্যি নাকি কোনও প্রচারের গিমিক? কারণ সেখানে শুধু নববধূর মেহেন্দি রাঙানো হাতই দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি সুস্মিতার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, যেখানে তাঁর হাতে যে মেহেন্দি দেখা গিয়েছিল, সেটির সঙ্গে এই নতুন পোস্টের মেহেন্দির কোনো মিল নেই। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্য়বাধানে মেহেন্দি ভ্য়ানিশ হওয়ার কথা নয়।

    কেরিয়ার ও জীবন:

    সুন্দরবন থেকে উঠে এসে কলকাতায় নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন সুস্মিতা। ‘জগদ্ধাত্রী’, ‘কৃষ্ণকলি’, ‘অপরাজিতা অপু’-র মতো জনপ্রিয় মেগা সিরিয়ালে তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের ব্যবসা এবং ভ্লগিং নিয়েও বেশ ব্যস্ত তিনি।

    তবে সুস্মিতার একটা অতীত আছে। ২০১৯ সালে ১০ মাসের গর্ভস্থ সন্তানকে হারান অভিনেত্রী। সাত বছর আগের জীবনের সেই অধ্য়ায়ের ক্ষত আজও ম্লান হয়নি। সিজার করে তাঁর ১০ মাসের কন্যা সন্তানকে বার করেছিল ডাক্তার। কিন্তু ছিল না হার্টবিট। গর্ভেই থেমে গিয়েছিল ছোট্ট শিশুর প্রাণ। এরপর তৎকালীন স্বামী সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তাঁর। পরে অবশ্য ফের এক হন দুজনে। কিন্তু ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার অভাবে দুজনের পথ আলাদা হয়। গত বছর জুলাই মাসে ডিভোর্স চূড়ান্ত হয় তাঁদের।

    News/Entertainment/Susmita
