প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকে কাতর আদা শর্মা, কাকে হারালেন তিনি?

প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকে কাতর ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ খ্যাত অভিনেত্রী আদা শর্মা। ২৩ নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেত্রী দিদা। অভিনেত্রীর জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই দিদার মৃত্যুতে শোকাহত অভিনেত্রী।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, আদা দিদাকে পাটি বলে ডাকতেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ডাইভার্টিকুলাইটিস সহ একাধিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। অবশেষে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে, গত এক মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে অভিনেত্রী ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। তিনি দিদার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় থাকতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিদার সঙ্গে কাটানো বেশ কিছু সুন্দর মুহূর্ত ভাগ করে নিয়ে অভিনেত্রী জীবনের এই বড় দুঃখের কথা জানান।
আদা দিদার সঙ্গে বেশকিছু ভিডিও শেয়ার করেন যার মধ্যে অন্যতম হলো ‘পার্টি উইথ পাটি’। এই ভিডিওগুলো ভীষণ ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। ভিডিয়োয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নাচ এবং গান করতে দেখা যায় অভিনেত্রীর দিদাকে। আগামী দিনে কেরালার নিজস্ব পৈতৃক বাড়িতে দিদার জন্য একটি স্মরণ সভার আয়োজন করবেন অভিনেত্রী।
প্রসঙ্গত, কেরালার বাসিন্দা হয়েও ‘দ্য কেরালা স্টোরি’তে অভিনয় করার জন্য প্রচুর পরিমাণে উপহাসের শিকার হতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। যদিও সেই সবকিছু পিছনে ফেলে দিয়ে দিনের শেষে আদার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল।
উল্লেখ, ১৯২০ সিনেমায় অভিনয় করে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি। ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ভৌতিক ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীকে। গত জুলাই মাসে একটি ছবির শুটিং চলাকালীন আচমকাই আহত হয়ে যান তিনি। তবে এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ।