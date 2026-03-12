Edit Profile
    Adha Sharma: 'জীবন বরবাদ হয়ে গেল!' প্রযোজকের কুকীর্তিতে কাজ খুইয়ে পথে বসার জোগাড় আদা শর্মার!

    ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ খ্যাত অভিনেত্রী আদা শর্মার সাম্প্রতিক একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলিপাড়ায় রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে। একজন প্রযোজকের অপেশাদার আচরণের কারণে তিনি গত এক মাস ধরে কর্মহীন হয়ে বসে আছেন এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন।

    Mar 12, 2026, 10:30:15 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বক্স অফিসে শোরগোল ফেলা ‘দ্য কেরালা স্টোরি’-র সাফল্যের পর যাঁর হাতে একের পর এক কাজের প্রস্তাব থাকার কথা, সেই আদা শর্মা আজ ‘বেকার’। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করে নিজের ক্ষোভ ও হতাশা উগরে দিয়েছেন অভিনেত্রী। সোজাসাপ্টা ভাষায় জানিয়েছেন, এক প্রভাবশালী প্রযোজকের খামখেয়ালিপনায় তাঁর কেরিয়ার এখন সংকটে।

    'জীবন বরবাদ হয়ে গেল!' প্রযোজকের কুকীর্তিতে কাজ খুইয়ে পথে বসার জোগাড় আদা শর্মার!
    'জীবন বরবাদ হয়ে গেল!' প্রযোজকের কুকীর্তিতে কাজ খুইয়ে পথে বসার জোগাড় আদা শর্মার!

    কী ঘটেছিল আদার সঙ্গে?

    আদা জানান, তিনি একসঙ্গে তিনটি ছবির কাজ করছিলেন। কিন্তু প্রথম ছবির প্রযোজক বারবার শুটিংয়ের তারিখ পরিবর্তন করতে থাকেন। আদার কথায়, আদার ম্যানেজার যখন প্রযোজককে তারিখের সমস্যার কথা জানান, তখন ওই প্রযোজক অত্যন্ত অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন এবং গালিগালাজ করেন।

    ওই প্রযোজক জেদ ধরেন যে আদা যে তারিখগুলো অন্য ছবির জন্য রেখেছেন, সেগুলোই তাঁকে দিতে হবে। আদা অন্য দুই ছবির পরিচালক ও প্রযোজকদের অনুরোধ করে তারিখের অদলবদল করেন। এমনকি তাঁর জন্য অন্য ছবির পুরো কাস্টের শুটিং পিছিয়ে দেওয়া হয়।

    ‘সব পরিকল্পনা বিফলে গেল’

    আসল নাটক শুরু হয় এরপর। যখন আদা সব দিক সামলে প্রথম ছবির প্রযোজককে সময় দিলেন, তখন সেই প্রযোজক হঠাৎ জানিয়ে দেন— তাঁর আর ওই তারিখগুলোর প্রয়োজন নেই! আদা আক্ষেপ করে বলেন, ‘ওর এই খামখেয়ালিপনার জন্য অন্য ছবির কাজও হাতছাড়া হল, আর এখন আমি এক মাস ধরে পুরোপুরি খালি বসে আছি। আমি মানসিকভাবে, আর্থিকভাবে এবং পেশাগতভাবে দেউলিয়া বোধ করছি। আমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল!’

    ইন্ডাস্ট্রির অন্ধকার দিক:

    আদা একা নন, বলিউডে মাঝেমধ্যেই এমন ‘প্রডিউসার ট্যানট্রাম’ বা খামখেয়ালিপনার শিকার হতে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। তবে আদা এও যোগ করেছেন যে, ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই খারাপ নন। অন্য দুই ছবির নির্মাতারা যেভাবে তাঁর পরিস্থিতি বুঝে সাহায্য করেছেন, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তবে বর্তমানে কাজ না থাকায় নিজেকে ‘ভেলি’ বা বেকার বলে উপহাস করতেও ছাড়েননি এই স্পষ্টবক্তা অভিনেত্রী।

    সম্প্রতি, আদা শর্মা অন্য একটি সাক্ষাত্কারে দ্য কেরালা স্টোরি ২-এ তাঁর অনুপস্থিতি নিয়েও মুখ খুলেছেন। অভিনেত্রী বলেছিলেন যে নির্মাতারা তাকে এই প্রকল্পগুলি অফার করেছিলেন কিনা, এটি অভিনেতা এবং প্রযোজকের মধ্যে একটি বিষয়। অভিনেত্রী বলেছিলেন যে তিনি তার চলচ্চিত্র সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করেন। তবে যে ছবির তিনি অংশ নন, তার জন্য তিনি লাইমলাইটে না থাকতে পছন্দ করেন। কেরালা স্টোরিতে একটি নিরীহ মেয়ের সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠার গল্প চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি সম্পূর্ণ আলাদা।

