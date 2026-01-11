Edit Profile
    নতুন বছরে সুখবর দিলেন অদিতি মুন্সি, পুত্র নাকি কন্যা সন্তানের মা হলেন তিনি?

    গত বছর একাধিক তারকাদের ঘরে এসেছে নতুন সদস্য। বলি থেকে টলি, মা বাবা হওয়ার যাত্রা শুরু করেছেন জনপ্রিয় তারকারা। এবার নতুন বছরেই সুখবর শোনালেন অদিতি মুন্সি। বাবা মা হলেন অদিতি এবং দেবরাজ। ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অদিতি।

    Published on: Jan 11, 2026 11:15 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত বছর একাধিক তারকাদের ঘরে এসেছে নতুন সদস্য। বলি থেকে টলি, মা বাবা হওয়ার যাত্রা শুরু করেছেন জনপ্রিয় তারকারা। এবার নতুন বছরেই সুখবর শোনালেন অদিতি মুন্সি। বাবা মা হলেন অদিতি এবং দেবরাজ চক্রবর্তী। ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অদিতি।

    নতুন বছরেই সুখবর দিলেন অদিতি মুন্সি
    নতুন বছরেই সুখবর দিলেন অদিতি মুন্সি

    জি বাংলার প্ল্যাটফর্ম থেকে পরিচিতি পেয়েছিলেন অদিতি। অদিতির সুন্দর মিষ্টি হাসির পাশাপাশি তাঁর অসাধারণ গান খুব সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এরপর যোগ দেন রাজনীতিতে। তিনি এই মুহূর্তে রাজারহাট গোপালপুরের বিধায়ক।

    ২০১৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরপিতা দেবরাজ চক্রবর্তীকে বিয়ে করেন তিনি। সঙ্গীত জগতের পাশাপাশি সমান তাহলে সামলেছেন রাজনীতির মঞ্চ। বিয়ের সাত বছর পর এবার নিজের জীবনের নতুন শুরু করতে চলেছেন অদিতি।

    জানা গিয়েছে, ১১ জানুয়ারি সকাল ১০ টা নাগাদ পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অদিতি। অদিতিকে শেষ দেখা গিয়েছিল জি বাংলা সোনার চ্যানেলে একটি গানের অনুষ্ঠানের বিচারকের ভূমিকায়। তবে শেষ কয়েক মাস তিনি ছিলেন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে।

