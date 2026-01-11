নতুন বছরে সুখবর দিলেন অদিতি মুন্সি, পুত্র নাকি কন্যা সন্তানের মা হলেন তিনি?
গত বছর একাধিক তারকাদের ঘরে এসেছে নতুন সদস্য। বলি থেকে টলি, মা বাবা হওয়ার যাত্রা শুরু করেছেন জনপ্রিয় তারকারা। এবার নতুন বছরেই সুখবর শোনালেন অদিতি মুন্সি। বাবা মা হলেন অদিতি এবং দেবরাজ। ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অদিতি।
গত বছর একাধিক তারকাদের ঘরে এসেছে নতুন সদস্য। বলি থেকে টলি, মা বাবা হওয়ার যাত্রা শুরু করেছেন জনপ্রিয় তারকারা। এবার নতুন বছরেই সুখবর শোনালেন অদিতি মুন্সি। বাবা মা হলেন অদিতি এবং দেবরাজ চক্রবর্তী। ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অদিতি।
জি বাংলার প্ল্যাটফর্ম থেকে পরিচিতি পেয়েছিলেন অদিতি। অদিতির সুন্দর মিষ্টি হাসির পাশাপাশি তাঁর অসাধারণ গান খুব সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এরপর যোগ দেন রাজনীতিতে। তিনি এই মুহূর্তে রাজারহাট গোপালপুরের বিধায়ক।
জানা গিয়েছে, ১১ জানুয়ারি সকাল ১০ টা নাগাদ পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অদিতি। অদিতিকে শেষ দেখা গিয়েছিল জি বাংলা সোনার চ্যানেলে একটি গানের অনুষ্ঠানের বিচারকের ভূমিকায়। তবে শেষ কয়েক মাস তিনি ছিলেন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে।
News/Entertainment/নতুন বছরে সুখবর দিলেন অদিতি মুন্সি, পুত্র নাকি কন্যা সন্তানের মা হলেন তিনি?