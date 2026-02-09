Edit Profile
    বাজেটের জন্যই নাকি আটকে গিয়েছে হৃতিকের কৃষ ৪’? মানতে না রাজ আদিত্য চোপড়া

    Updated on: Feb 09, 2026 6:30 PM IST
    By Sayani Rana
    হৃতিক রোশনের ছবি ‘কৃষ ৪’-এর জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন দর্শকরা। শোনা গিয়েছিল যে, হৃতিক 'ওয়ার ২'-এর পর এর শ্যুটিং শুরু করবেন। তবে, মনে হচ্ছে দর্শকদের বড় পর্দায় ছবিটি দেখার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাজেট বেশি হওয়ার কারণে ‘কৃষ ৪’-এর শ্যুটিং স্থগিত করা হয়েছে, যা প্রযোজক আদিত্য চোপড়া মেনে নিতে নারাজ। তাই, ছবিটির কাজ স্থগিত রয়েছে।

    বাজেটের জন্যই নাকি আটকে গিয়েছে হৃতিকের কৃষ ৪’? মানতে না রাজ আদিত্য চোপড়া
    স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ‘কৃষ ৪’-এর কাজ স্থগিত করা হয়েছে। ছবির বাজেট নিয়ে হৃতিক রোশন এবং আদিত্য চোপড়ার মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু এই আলোচনাগুলি ছবিটির জন্য কোনও ভাবেই লাভজনক হয়নি। প্রাথমিক ভাবে, ছবিটির কাজ ২০২৬ সালে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনও কাজ স্থগিত রয়েছে।

    প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ‘কৃষ ৪’ পরিচালনা করবেন হৃতিক রোশন। ৫০০ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে কাজ করছিলেন। তবে, প্রযোজনার টিম ৩৫০ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল। হৃতিক এবং আদিত্য এই বিষয়ে একমত নন। ছবিটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে হৃতিক আরও বেশ কয়েকটি প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেও আলোচনা করছেন।

    প্রসঙ্গত, কৃষের যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘কোই মিল সয়া’ ছবির মাধ্যমে। প্রথম দুটি অংশ তৈরি হয়েছে, এবং এখন তৃতীয়টির জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। হৃত্বিক নিজেই এই ছবিটি পরিচালনা করার কথা বলেছিলেন। তবে বাজেটের অভাবে, 'কৃষ ৪'-এর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনও খবর রয়েছে যে হৃত্বিক এখন নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারেন। তিনি নতুন প্রস্তাবের কথা ভাবছেন। হৃত্বিককে শেষবার জুনিয়র এনটিআর-এর সঙ্গে ‘ওয়ার ২’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ছবিটি দর্শকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেনি। এখন, অভিনেতার ভক্তরা তাকে নতুন ছবিতে দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

