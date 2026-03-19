    Dhurandhar 2 Review: ১০০ কোটি দিয়ে খুলবে খাতা! কেমন হল ধুরন্ধর ২? এসে গেল রণবীরের ছবির হাতে গরম রিভিউ

    মুক্তি পেল রণবীর সিংয়ের স্পাই থ্রিলার ছবি 'ধুরন্ধর ২'। সেলিব্রিটিরাও এই ছবিটি দেখার পরে তাদের পর্যালোচনা ভাগ করে নিতে শুরু করেছেন। কেমন হল আদিত্য ধর পরিচালিত ছবিটি?

    Mar 19, 2026, 09:01:06 IST
    By Tulika Samadder
    ১৯ মার্চ বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ (ধুরন্ধর ২)। মুক্তির আগেই ছবি ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। অ্যাডভান্স বুকিংয়ে প্রায় ৯.৫০ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং সেখান থেকেই প্রায় ৪০.৩০ কোটি টাকার আয় হয়েছে।

    বুধবার ছবির জন্য বিশেষ স্ক্রিনিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবিটি দেখেন বহু তারকা। ইতিমধ্যেই আল্লু অর্জুন, প্রীতি জিন্টা তাঁদের রিভিউ ভাগ করে নিয়েছেন।

    আল্লু অর্জুনের প্রতিক্রিয়া

    অল্লু অর্জুন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (আগের টুইটার) লিখেছেন, ‘এইমাত্র ‘ধুরন্ধর ২’ দেখলাম। দেশপ্রেম—তাও পুরো স্টাইলের সঙ্গে। এমন একটি ছবি যা প্রত্যেক দেশপ্রেমিককে গর্বিত করবে। অনেক এমন মুহূর্ত আছে যেখানে হাততালি পড়বেই। দুর্দান্ত! পুরো টিমকে অভিনন্দন। আর. মাধবনজি এবং সব শিল্পীর অভিনয় অসাধারণ। টেকনিক্যাল দিক থেকেও দারুণ।’

    সঙ্গে রণবীর সিংও আদিত্য ধরের প্রশংসায় আল্লু লেখেন, ‘আমাদের দেশে আমাদের ভাই রণবীর সিং-এর মতো বহুমুখী অভিনেতা পেয়ে আমি খুব গর্বিত। আদিত্য ধর অসাধারণ কাজ করেছেন। তাঁর মতো একজন ফিল্মমেকার আমাদের দেশে আছেন, এটা ভেবেই খুব ভালো লাগছে। দুর্দান্ত। একেবারে ভারতীয় গল্প… কিন্তু স্টাইল আন্তর্জাতিক! জয় হিন্দ।’

    প্রীতি জিন্টা-র প্রতিক্রিয়া

    অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টা লিখেছেন, ‘রণবীর, তুমি আমার মন জয় করে নিয়েছ। কী অসাধারণ পারফরম্যান্স! তোমার অভিনয়ের যে ব্যপ্তি ও গভীরতা, তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমার একটু সময় লাগবে। আর. মাধবন, আপনি জানেন আপনার নিখুঁত অভিনয় সম্পর্কে আমি কী ভাবি, আর সত্যি বলতে এটা পুরো কাস্টের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাকেশ বেদি—দারুণ টাইমিং, সঞ্জয় দত্ত—অসাধারণ স্টাইল, সারা অর্জুন—তোমার সরলতা ও সত্যতা চমৎকার, আর অর্জুন রামপাল—তুমি আবারও মন জয় করে নিয়েছ।’

    প্রীতি আরও লিখেছেন—

    ‘এইমাত্র 'ধুরন্ধর ২' দেখলাম এবং আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই—'প্রতিশোধ যদি হয়, তবে ধুরন্ধরের মতোই হওয়া উচিত, না হলে না'। পরিচালনা, অভিনয়, সঙ্গীত, এডিটিং, গল্প এবং কাস্টিং—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ছবি মাইন্ডব্লোয়িং।’

    ধুরন্ধর ২ সম্পর্কে:

    দেশপ্রেম, অ্যাকশন এবং তারকাখচিত অভিনয়ে ভরপুর ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ইতিমধ্যেই দর্শক ও সেলেবদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ছবিটি প্রায় ৩.৫ স্টার পেয়েছে এবং বক্স অফিসে শক্তিশালী সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বক্স অফিস বাণিজ্য বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে, কম করে বিশ্বব্যপী ১০০ কোটির ওপেনিং পাবে ধুরন্ধর ২। শুধু তাই নয়, আগামী ১৫ দিন ধুরন্ধর ঝড় অব্যাহত থাকবে।

