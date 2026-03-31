    ‘ওমর’ চরিত্রের কথা শুনেই ‘না’ করে দিয়েছিলেন আদিত্য! সেই চরিত্রই পাল্টে দিল জীবন

    অভিনেতা আদিত্য উপ্পাল, যিনি আদিত্য ধরের ' ধুরান্ধর' ছবিতে লিয়ারি টাস্ক ফোর্সের পুলিশ ওমর হায়দারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তবে জানেন কি, তাঁকে দেওয়া প্রস্তাবটি প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। কেন? মানা করার কারণ কী ছিল?

    Mar 31, 2026, 21:31:53 IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনেতা আদিত্য উপ্পাল, যিনি আদিত্য ধরের ‘ ধুরন্ধর’ ছবিতে লিয়ারি টাস্ক ফোর্সের পুলিশ ওমর হায়দারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তবে জানেন কি, তাঁকে দেওয়া প্রস্তাবটি প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। কেন? মানা করার কারণ কী ছিল?

    ‘ওমর’ চরিত্রের কথা শুনেই ‘না’ করে দিয়েছিলেন আদিত্য!
    ‘ওমর’ চরিত্রের কথা শুনেই ‘না’ করে দিয়েছিলেন আদিত্য!

    দ্বিতীয় পর্বের এন্ড-ক্রেডিট দৃশ্যে ভাইরাল হওয়ার পর অভিনেতা স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘২০২৪ সালে মুকেশ ছাবরার অফিস থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয়, ‘এমন কোনও আকর্ষণীয় কাজ আছে যা আপনি করতে চান?’ আমার তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল, ‘না, এখন নয়!’ কারণ আমি তখন আমার বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম।’

    আদিত্য স্মরণ করেন যে, ৮-৯ বছর অভিনয় থেকে দূরে থাকার পর তিনি 'না' শুনতে বা খুব ছোট চরিত্রের প্রস্তাব পেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অভিনেতা বলেন, 'আমার মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস কাজ করে। কিন্তু, তারপর কাস্টিং অ্যাসোসিয়েট আমাকে চেষ্টা করার পরামর্শ দেন এবং আমি খুব সাধারণভাবে একটি অডিশন দিই। এরপর একাধিক অডিশন ও একটি লুক টেস্ট হয় এবং আমি নির্বাচিত হই। আমি কৃতজ্ঞ যে 'না' শোনার পরেও আমাকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল!'

    যখন ধুরন্ধর মুক্তি পেল, তখন তার চরিত্রটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তার পরিবারের অনুভূতি ছিল মিশ্র। অভিনেতা বলেন, ‘অবশ্যই, একটি মেগা ছবির অংশ হিসেবে আমাকে বড় পর্দায় দেখে তারা খুশি হয়েছিল, কিন্তু আশা করেছিল যে আমি আরও বেশি দৃশ্য বা সংলাপ পাব। তিন মাস আমি চুপ ছিলাম, কারণ আমি জানতাম কী ঘটতে চলেছে। দ্বিতীয় পর্বে তারা কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই এসেছিল, কিন্তু যখন ‘ তাম্মা তাম্মা ’ গানের দৃশ্য শুরু হল এবং আমার চরিত্রটি গুরুত্ব পেল, তখন সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।’

    অভিনেতা আরও বলেন, 'অন্য অনেকের মতোই, যখন সিনেমার শেষ দৃশ্যের নাম ভেসে উঠল, তখন তারাও অডিটোরিয়াম থেকে বের হচ্ছিলেন। আমরা বের হচ্ছিলাম, আর ঠিক তখনই শেষ দৃশ্যটা এল এবং আমার কাজিন চিৎকার করে বলল, ‘তোকে তো আবার স্ক্রিনে দেখাচ্ছে!’ সিনেমার শেষে আমায় দেখানো ছিল একটা বাড়তি পাওনা! এটা ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল এবং আমার ধারণা, এখন পর্যন্ত সবাই এটা দেখে ফেলেছে।'

    তবে ভালোবাসার পাশাপাশি তিনি ঘৃণাও পেয়েছেন সিনেমা যখন মুক্তি পেয়েছে। তিনি বলেন, ইনস্টাগ্রামে আমার ১.২ হাজার ফলোয়ার বেড়ে ৩৩ হাজারে দাঁড়িয়েছে, তাই আমি পরিচিতি পাচ্ছি। ভালোবাসার পাশাপাশি আমি অদ্ভুত সব মেসেজও পাচ্ছি, যেমন ‘আমি ইয়ালিনাকে ( সারা অর্জুন ) কীভাবে নির্যাতন করতে পারি?’, ‘আমি তদন্ত না করলে হামজা আরও খুন করতে পারত’ অথবা ‘আমি হামজাকে কীভাবে মারতে পারি?’। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যখন আমার বস আসলামের কফিনের ওপর ফুল দেওয়ার সময় দর্শকরা তাতে হাততালি দিলে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আদিত্য (ধর, পরিচালক) খুব ভালোভাবে হাস্যরস ফুটিয়ে তুলেছিলেন।'

    উল্লেখ্য, বর্তমানে স্ত্রী, দুই মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে গোয়ায় ছুটি কাটাচ্ছেন তিনি, আর এরই মধ্যে কাজের প্রস্তাব পেতে শুরু করেছেন। অভিনেতার কথায়, তিনি এমন সব চিত্রনাট্য পড়ার প্রস্তাব পাচ্ছেন, যেগুলো নিয়ে তিনি বিচক্ষণতার সাথে এগোতে চান। তবে আমি এই দিনটির জন্য ১৬ বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলেন বলে জানান আদিত্য।

    News/Entertainment/‘ওমর’ চরিত্রের কথা শুনেই ‘না’ করে দিয়েছিলেন আদিত্য! সেই চরিত্রই পাল্টে দিল জীবন
