'দেশভাগ নিয়ে কংগ্রেস আগে আয়নায় মুখ দেখুক’, মোহন ভাগবতের সাথে নৈশভোজ বিতর্কে কড়া জবাব আদনানের

'দেশভাগ নিয়ে কংগ্রেস আগে আয়নায় মুখ দেখুক’, মোহন ভাগবতের সাথে নৈশভোজ বিতর্কে কড়া জবাব আদনানের
মোহন ভাগবতের সঙ্গে পাত পেড়ে খাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থামার নাম নেই। শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) এবং কংগ্রেসের তীরের মুখে এবার বুক চিতিয়ে পাল্টা ব্যাটিং শুরু করলেন অদনান সামি।
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (RSS) প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে একই টেবিলে বসে পাত পেড়ে খেতে দেখা যায় গায়ক অদনান সামিকে। আর সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই আসরে নামে কংগ্রেস। শুরু হয় তীব্র রাজনৈতিক তরজা। দেশদ্রোহী তকমা সেঁটে দেওয়া হয় মোহন ভাগবতের নামের পাশে। কারণ আদনান সামির বংশ পরিচয়। এখন ভারতের নাগরিক হলেও, আদনান সামির বাবা আরশাদ সামি খান ছিলেন পাকিস্তানি সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিক। কংগ্রেসের তোপ শুনে তবে চুপ করে থাকার পাত্র নন অদনানও। কটাক্ষের জবাবে কড়া জবাব দিলেন গায়ক।
কংগ্রেসের খোঁচা
অদনান সামির সঙ্গে মোহন ভাগবতের ছবি শেয়ার করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল আরএসএস-এর আদর্শ নিয়ে। অতীতে অদনান সামির নাগরিকত্ব ও পদ্মশ্রী পাওয়া নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল, তাকেই উসকে দিয়ে কংগ্রেসের দাবি ছিল— যাঁরা ভারতের সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলেন, তাঁরাই এখন বিদেশি বংশোদ্ভূত গায়কের সঙ্গে সখ্যতা করছেন।
মহারাষ্ট্র কংগ্রেস জানিয়েছে যে আদনানের বাবা পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে পাইলট হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং পাঠানকোট বিমান ঘাঁটিতে হামলা সহ ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জড়িত ছিলেন। তারা লিখেছেন, ‘আদনান সামির বাবা আরশাদ সামি খান পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন পাইলট ছিলেন যিনি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পাঠানকোট বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করেছিলেন। আজ মোহন ভাগবত তাঁর সঙ্গে খাবার উপভোগ করছেন। আরএসএস = দেশদ্রোহী।’
শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) এবং কংগ্রেসের তীরের মুখে এবার বুক চিতিয়ে পাল্টা ব্যাটিং শুরু করলেন অদনান সামি। সমাজমাধ্যমে এক দীর্ঘ পোস্টে একদিকে যেমন কংগ্রেসকে দেশভাগের ইতিহাস মনে করিয়ে দিলেন, তেমনই সঞ্জয় রাউতের হারমোনিয়াম বাজানো নিয়ে হুল ফোটালেন গায়ক। সাফ জানালেন, তিনি রাজনীতিক নন, ভালোবাসার মানুষ।
কংগ্রেসকে ‘দেশভাগ’ খোঁচা
মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশে অদনান লেখেন, ১৯৪৭-এর দেশভাগের জন্য যদি বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বকে দায়ী করা অন্যায় হয়, তবে তাঁর অতীত নিয়ে প্রশ্ন তোলাও অনুচিত। গায়ক মনে করিয়ে দেন, একবার যখন আইনি প্রক্রিয়ায় রূপান্তর (conversion) ঘটে যায়, তখন তা মেনে নিয়ে এগিয়ে চলাই দস্তুর। তাঁর কথায়, ‘পাকিস্তান এখন একটা আলাদা রাষ্ট্র এবং আমি এখন বৈধভাবে ভারতের নাগরিক। এই সত্যিটা মেনে নিয়ে এবার এগিয়ে চলুন।’
সঞ্জয় রাউতকে হারমোনিয়ামের ‘পাঠ’
অদনানের নিশানায় ছিলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতও। অত্যন্ত কড়া ভাষায় অদনান লেখেন—‘প্রিয় সঞ্জয়, আপনি যে জঘন্যভাবে হারমোনিয়াম বাজান, তার জন্য আপনার পিতাকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আপনার আঙুল চালনা (fingering) সম্পূর্ণ ভুল! চাইলে আমি আপনাকে বাজানো শিখিয়ে দিতে পারি।’
‘আমি রাজনীতিক নই, আমি শিল্পী’
পোস্টের শেষে অদনান নিজেকে একজন শান্তিপ্রিয় শিল্পী হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি স্পষ্ট করেন যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র নন। তিনি বলেন, ‘আমি রাজনীতিক নই, আমি একজন সংগীতশিল্পী যে গানের মাধ্যমে ভালোবাসা ছড়ায়। যারা আমাকে ভালোবাসে, আমি তাদের সবাইকে ভালোবাসি। পরের বার আপনারাও একটু ভালোবাসার চেষ্টা করে দেখুন না!’
পরিশেষে ‘জয় হিন্দ’ এবং ‘জয় মহারাষ্ট্র’ স্লোগান তুলে অদনান বুঝিয়ে দিলেন, রাজনৈতিক আক্রমণ দিয়ে তাঁকে কোণঠাসা করা যাবে না। অদনানের এই ‘মিউজিক্যাল অ্যাটাক’ এখন নেটপাড়ায় রীতিমতো চর্চার বিষয়।
শিবসেনার (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত প্রশ্ন তুলেছেন যে আরএসএস প্রধান কেন আদনানের সাথে খাবার ভাগ করে নিচ্ছে এবং উল্লেখ করেছেন যে একজন অভিনেত্রীও (শিল্পা শেট্টি) উপস্থিত ছিলেন যার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ন সিনেমা বানানোর অভিযোগ রয়েছে। তিনি জানতে চান, ‘আপনি দেশকে কী বার্তা দিচ্ছেন? সঙ্ঘ কি গালিচার নিচে পাপ ঝাড়ু দেওয়ার চেষ্টা করছে?’ আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষে সপ্তাহান্তে মুম্বইয়ে দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে সালমান খান, করণ জোহর, ভিকি কৌশল, রবিনা ট্যান্ডন, শিল্পা শেঠি সহ বেশ কয়েকজন সেলিব্রিটি উপস্থিত ছিলেন।