কাঞ্জিভরম শাড়িতে সাজলেন অদ্রিজা, দক্ষিণ স্টাইলে সম্পন্ন হল বাগদান পর্ব
২০২৬ শুরু হতে না হতেই একের পর এক তারকাদের দেখা যাচ্ছে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। কিছুদিন আগেই সাত পাকে বাঁধা পড়লেন মধুমিতা। আগামী মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন রণজয় ও শ্যামপ্তি। এইসবের মধ্যেই সুদূর মুম্বইয়ে বাগদান পর্ব সারলেন আরও এক বাঙালি কন্যা।
কাজের শুরুতে বহুদিন আগেই কলকাতা ছেড়ে মুম্বইয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন অদ্রিজা রায়। তিনি একাধিক সিরিয়ালে অভিনয় করলেও অনুপমা ধারাবাহিকের হাত ধরে পরিচিতি লাভ করেছিলেন তিনি। সেই অদ্রিজা এবার বসতে চলেছেন বিয়ের পিঁড়িতে, তার আগে একেবারে দক্ষিণের স্টাইলে বাগদান পর্ব সারলেন তিনি।
বাঙালি কন্যা হলেও অদ্রিজা বিয়ে করতে চলেছেন এক দক্ষিণ ভারতীয় তরুণকে যার নাম বিগ্নেশ আইয়ার। মুম্বইয়ের একটি খামার বাড়িতে গত ২৫ জানুয়ারি বাগদান পর্ব সারলেন তিনি। অভিনেত্রী নিজেই প্রকাশ্যে এনেছেন সেই মিষ্টি মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি।
অদ্রিজা যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, একেবারে দক্ষিণী স্টাইলে সেজেছেন তিনি। একটি লাল রঙের কাঞ্জিভরম শাড়িতে সেজে তিনি তুলে ধরেছেন দক্ষিণী ঐতিহ্যকে। সঙ্গে মানানসই গয়না, ফুলের অলংকার।
অন্যদিকে বিগ্নেশ পরেছিলেন একটি সাদা রঙের দক্ষিণী লুঙ্গি এবং নীল রঙের পাঞ্জাবি। বাগদান পর্ব যেখানে সম্পন্ন হয় সেই গোটা স্থান সাজানো হয়েছিল ফুলের সাজে। বাগদান পর্বের বেশ কিছু ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘এমন একজন মানুষের সঙ্গে বন্ধনে বাঁধলাম, যে ভালোবাসা সারা জীবন চেয়েছিলাম আমি। একটা সাধারণ হ্যালো থেকে সারা জীবনের পথচলা শুরু হল।’
অদ্রিজার প্রেম প্রসঙ্গে
একটি সাক্ষাৎকারে অদ্রিজা জানিয়েছিলেন, এক কমন বন্ধুর মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল তাঁদের। প্রথম দর্শনেই একে অপরকে ভালো লেগে যায় তাঁদের। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শুরু হয় কথাবার্তা এবং পরেই সেটি পরিণত হয় বন্ধুত্বে।
ব্যক্তিগত জীবন চিরকাল ব্যক্তিগত রাখতেই পছন্দ করেন অভিনেত্রী। তবে বিয়ে নিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন পরিবারের মতে এবং দুই পরিবারের নিয়ম মেনেই বিয়ে করবেন তিনি। অভিনেত্রী এও জানিয়েছিলেন, বিয়ে নিয়ে খুব একটা তাড়াহুড়া করতে চান না ঠিকই কিন্তু খুব দেরিও করবেন না তিনি। অবশেষে দেখতে দেখতে এল সেই শুভক্ষণ যখন মিস থেকে মিসেস হতে চলেছেন অদ্রিজা।