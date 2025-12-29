Edit Profile
    শ্রীরামপুর হেরিটেজ উৎসবে মঞ্চ মাতালেন আদৃত, অভিনেতার গানে মুগ্ধ দর্শক

    Published on: Dec 29, 2025 8:57 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    ছোট পর্দার ‘উচ্ছেবাবু’ অর্থাৎ আদৃত রায় দর্শকদের ভীষণ পছন্দের একজন অভিনেতা। ‘মিঠাই’ ধারাবাহিকে সৌমিতৃষার বিপরীতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি। এরপর ‘মিত্তির বাড়ি’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন পারিজাত চৌধুরীর বিপরীতে।

    শ্রীরামপুর হেরিটেজ উৎসবে মঞ্চ মাতালেন আদৃত
    শ্রীরামপুর হেরিটেজ উৎসবে মঞ্চ মাতালেন আদৃত

    তবে যারা অভিনেতাকে চেনেন তারা খুব ভালো করেই জানেন আদৃত একজন অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি একজন দুর্দান্ত গায়ক। বহুবার বহু মঞ্চে গান গাইতে দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে। এবার শ্রীরামপুর হেরিটেজ উৎসবে মঞ্চ মাতালেন তিনি।

    গত ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই হেরিটেজ উৎসবে এখনও পর্যন্ত এসেছেন একাধিক তারকা। নচিকেতা থেকে শুরু করে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং শ্রীরামপুর পৌরসভার পরিচালনায় এই উৎসব চলছে গর্বের সঙ্গে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর এই উৎসবে আসবেন সুপারস্টার জিৎ।

    তবে গতকাল অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের কোর্টের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতালেন আদৃত। ৯০ দশকের মেলোডি গান থেকে শুরু করে রক গান সবকিছুই গাইলেন তিনি। অভিনেতার কয়েক ঘন্টার এই উপস্থাপনায় মুগ্ধ দর্শকরা।

    ইতিমধ্যেই সেই অনুষ্ঠানের একটি ছোট্ট ঝলক সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন অভিনেতা নিজেই যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি গাইছেন ‘হাম রাহে ইয়া না রাহে কাল’ গানটি। অভিনেতার সুরে সুরে সুর মেলাতে দেখা যায় সকলকে।

    এছাড়া ‘দিওয়ানা তেরা’, ‘খামোশিয়া এক সাস হ্যায়’, ‘ইয়াদ আয়ে ইয়ে পল’ সহ একের পর এক গানে সকলকে মুগ্ধ করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কোর্টের সামনে নেমে এসেছিল যেন একরাশ মুগ্ধতা। এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন অভিনেত্রী পারিজাত চৌধুরীও। জন্মসূত্রে তিনি যেহেতু শ্রীরামপুরের মানুষ, তাই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

    প্রসঙ্গত, গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সাল থেকে শ্রীরামপুর শহরে শুরু হয়েছে হেরিটেজ উৎসব। এই কয়েকটা দিন শহরটি যেন সেজে ওঠে আলোর সাজ। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের আদলে গোটা রাস্তা সাজানো হয়। চার্চের সামনে ফুল এবং বেলুন দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। এক কথায় প্রতি বছর ২২ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত শ্রীরামপুর যেন ভেসে যায় আলোর বন্যায়।

