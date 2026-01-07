Adrit-Rubel: গিটার বাজিয়ে গান গাইছেন আদৃত, নাচ রুবেলের! কী করছেন টলিপাড়ার আরও ২ হ্যান্ডসাম হাঙ্ক রণজয়-উদয় প্রতাপরা?

Adrit-Rubel: গিটার বাজিয়ে গান গাইছেন আদৃত, নাচ রুবেলের! কী করছেন টলিপাড়ার আরও ২ হ্যান্ডসাম হাঙ্ক রণজয়-উদয় প্রতাপরা?
আদৃতকে দেখা গেল বসে আছেন সোফায়, গিটার বাজিয়ে গাইছেন ‘সেনোরিটা’। আর সোফার সামনেই রুবেল। গানের সঙ্গে পা মেলালেন পর্দার ‘শাক্যজিৎ’।
টলিউডের সুপুরুষ অভিনেতারা একই ফ্রেমে। এমন ভিডিয়ো ভাইরাল হলে, তা নেটপাড়ার মন তো কাড়বেই। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ভিডিয়ো। যেখানে আদৃতকে দেখা গেল বসে আছেন সোফায়, গিটার বাজিয়ে গাইছেন ‘সেনোরিটা’। আর সোফার সামনেই রুবেল।
যারা রুবেল দাসের ফ্যান, তাঁরা সকলেই জানেন, অভিনয়ের পাশাপাশি্ নাচেও তুখোড় অভিনেতা। এমনকী, একদম শুরুতে তাঁর নাচকেই কেরিয়ার করার স্বপ্ন ছিল। আদৃতের গানে নাচতে দেখা গেল রুবেলকে।
আরও পড়ুন: মাথায় পাগড়ি পরা তরুণকে চিনলেন? টলিপাড়ার নায়ক, খবরে আছেন ডিভোর্স চর্চার কারণে, বলুন তো কে?
একই ঘরে হাজির হয়েছেন টলিপাড়ার দুই হ্যান্ডসাম হাঙ্ক উদয় প্রতাপ সিং আর রণজয় ভট্টাচার্য। রণজয়ের গায়ে তসর কালারের পাঞ্জাবি, আর সাদা রঙের চোস্ত পাজামা। উদয় ইন্দো ওয়েস্টার্ন সাজে, হাতের চায়ের কাপ। আর এক মুখ হাসি নিয়ে আদৃত-রুবেলের পারফরমেন্স দেখছেন রণজয়। দেখুন সেই ভিডিয়ো-
আরও পড়ুন: ‘আমি দুটো বিয়ে করেছি…’, অকপট সুদীপা! এখন সংসার অগ্নিদেবের সঙ্গে, ১ম স্বামী কে?
কাজের সূত্রে সকলেই আপাতত জি বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আদৃতকে শেষ দেখা গিয়েছে মিত্তির বাড়ি ধারাবাহিকে। আর তার আগে কাজ করেন মিঠাই-তে। অন্য দিকে, রণজয় ভট্টাচার্যের শেষ কাজ ছিল, কোন গোপনে মন ভেসেছে, সেই সিনেমায় আবার তাঁর নায়িকা ছিলেন রুবেলের বউ, অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য।
আরও পড়ুন: সেভাবে সিনেমা না করেও ভারতের সেরা নায়িকা দীপিকা! কতটা পিছিয়ে আলিয়া-প্রিয়াঙ্কা? সেরা দশের তালিকায় আর কার নাম আছে?
টিআরপি সেরকম না থাকলেও, এখনও জি বাংলায় চলছে রুবেলের মেগা তুই আমার হিরো। আর উদয় প্রতাপ সিং-কে দেখা যাচ্ছে পরিণীতা ধারাবাহিকে। যা জি বাংলার টপার মেগার মধ্যে অন্যতম। টিআরপি তালিকায় মাঝেমধ্যেই থাকে পয়লা নম্বরে।
ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োতে এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘সব হ্যান্ডসামর এক ভিডিয়োতে’। আরেকজন লেখেন, ‘ওয়াও! হোয়াট আ মোমেন্ট।’ আরেকজন লেখেন, ‘আদৃতের গান বরাবরই লা জবাব।’ অন্য আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘ওয়াও মোমেন্ট’।