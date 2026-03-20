Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Adrit-Soumitrisha: ‘ও খুব কেয়ারিং, এমন না আমরা রিল বানাতাম…’! সৌমিতৃষার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক আদৃতের?

    মিঠাই চলাকালীনই খবর এসেছিল, নায়ক ও নায়িকা অর্থাৎ আদৃত রায় ও সৌমিতৃষা কুণ্ডুর মধ্যে নাকি বনিবনা হচ্ছে না। আদৌ কতটা সত্যি এর পিছনে? নিজের সিনেমা ফিরে এসো অনুরাধা-র শুভ মহরতে এই নিয়ে কথা বললেন নায়ক। 

    Mar 20, 2026, 19:49:14 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলা সিরিয়ালের অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক ছিল মিঠাই। জি বাংলার এই ধারাবাহিকটি ৫২ সপ্তাহ একটানা ছিল টিআরপি টপার। এমনকী, ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর তিন বছর পার হয়ে গেলেও, এটি নিয়ে বা এখানে কাজ করা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে চর্চা থামেনি। মিঠাই চলাকালীনই খবর এসেছিল, নায়ক ও নায়িকা অর্থাৎ আদৃত রায় ও সৌমিতৃষা কুণ্ডুর মধ্যে নাকি একেবারেই বনিবনা নেই। সম্প্রতি নিজের সিনেমা ফিরে এসো অনুরাধা-র শুভ মহরতে এই নিয়ে কথা বললেন ‘সিড’।

    সৌমিতৃষার সঙ্গে এখন কেমন সম্পর্ক আদৃতের?
    সৌমিতৃষার সঙ্গে এখন কেমন সম্পর্ক আদৃতের?

    আদৃতকে বলতে শোনা যায়, ‘সৌমিতৃষার সঙ্গে আমার কোনো ঝামেলা নেই। আমার মনে হয় না ও কখনো এরকম কোনো কথা বলেছে কোথাও, না আমি বলেছি। যদি ঝামেলা হত, তাহলে আড়াই বছর একটা ধারাবাহিক আমরা কখনোই টানতে পারতাম না!’

    শোনা যায় দুজনে নাকি এতটাই প্রফেশনাল ছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব কাজে ছাপ ফেলতে পারেনি। আদৌ কি এটা সত্যি? আদৃত বলেন, ‘হ্যাঁ আমরা প্রফেশনাল। আর আমি তো বন্ধু বানাতে আসিনি ইন্ডাস্ট্রিতে, কাজ করতে এসেছি। আমার বন্ধুদের গ্রুপ আছে, যাদের সঙ্গে আমি হ্যাং আউট করি। আমি ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের সঙ্গে খুব একটা হ্যাং আউট করি না। আমি যাদের সাথে হ্যাং আউট করি, তারা ৩০-৩১ বছর ধরে আমার বন্ধু।’

    তবে সৌমিতৃষার ঢালাও প্রশংসা করেন আদৃত। বলেন, ‘ও দারুণ সহ-অভিনেত্রী। ওরকম একটা শো-তে মিঠাই হয়ে কাজ করা তো সহজ না। ভীষণ কেয়ারিং। পিছনে লাগা-মজা করা, সেটে এসব তো ছিলই। তবে আমরা বন্ধু নই। এমন নয় আমরা দেখা করতাম, বা আমরা চারটে রিল করতাম সেরকম না। ওর ইন্টারেস্ট আলাদা, আমরা আলাদা, কিন্তু তার মানে এই নয় আমরা একে-অপরকে সম্মান করি না। এগুলো মানুষ নিজে থেকে তৈরি করেছে।’

    আসলে টলিপাড়ার ফিসফাস মিঠাই-এর শুরুর দিকে বেশ একটা রোম্যান্টিক অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছিল সৌমিতৃষা আর আদৃতের মধ্যে। তবে আচমকাই বাড়ে দূরত্ব। এরপর আদৃত আর ধারাবাহিকে পার্শ্ব চরিত্রে কাজ করা কৌশাম্বি চক্রবর্তী একে-অপরের প্রেমে পড়েন। সৌমিতৃষার সঙ্গে দূরত্বও বাড়তে থাকে। শেষের দিকে নাকি শট ছাড়া কথাও বলতেন না।

    প্রসঙ্গত, আদৃত-কৌশাম্বির বিয়েতে পুরো মিঠাই টিম নিমন্ত্রিত থাকলেও. গরহাজির ছিলেন সৌমিতৃষা। পরে মিঠাই-অভিনেত্রী জানান যে, তাঁর কাছে নিমন্ত্রণপত্রই আসেনি।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes