Adrit Roy: মিঠাইহীন আদৃত TRP তালিকায় ফেল, নতুন অবতারে জলসায় ফিরছেন নায়ক,বিপরীতে কোন নায়িকা?

ছোটপর্দার নায়কদের ভাগ্য লেখা হয় প্রতি বৃহস্পতিবার টিআরপি রিপোর্ট সামনে এলে। কেউ পাত্তা দিক বা না দিক, দিনের শেষে টিআরপি-ই শেষ কথা। অভিনেতা আদৃত রায়ের ডেবিউ মেগা ঝড় তুলেছিল দর্শক মনে। সিদ্ধার্থ মোদকের চরিত্রে হইচই ফেলেছিলেন আদৃত রায়। সৌমিতৃষার সঙ্গে তাঁর অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রির চর্চা ছিল মুখেমুখে। কিন্তু মিত্তির বাড়ি-র ধ্রুব হয়ে সেই ম্য়াজিক রিপিট করতে পারেননি আদৃত। বছর গোড়ার আগেই বন্ধ হয় সেই মেগা।
মিঠাই শেষ হওয়ার পর দীর্ঘদিন টেলিভিশন থেকে দূরে ছিলেন আদৃত। দ্বিতীয়বার আর অপেক্ষা বাড়াবেন না বলেই খবর। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই এসভিএফের নতুন মেগার হাত ধরে টিভি স্ক্রিনে ফিরছেন অভিনেতা। এর আগে এসভিএফের সঙ্গে পাগলপ্রেমী ছবিতে কাজ করেছেন আদৃত, তবে নায়ক-প্রযোজনা সংস্থার মনোমালিন্যের জেরে আটকে সেই প্রোজেক্ট। এর মাঝেই ফের এসভিএফে ফিরছেন আদৃত।
এখন প্রশ্ন হল, নতুন মেগায় আদৃতের জোড়িদার কে হবেন? খবর, নতুন মুখকে লঞ্চ করতে চায় প্রযোজনা সংস্থা, তবে টেলিপাড়ার বেশকিছু পরিচিত মুখের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। মিত্তির বাড়ির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে আদৃত-পারিজাতের রসায়নের অভাব! আসলে মিঠাই ধারাবাহিকে সৌমিতৃষা-আদৃতের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি এতটাই মজবুত ছিল, তা চট করে দর্শক মন থেকে মুছে যায়নি। তাই নায়িকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক সাবধানী হতে হবে প্রযোজকদের।
জিতু-দিতিপ্রিয়ার মনোমালিন্যের জেরে এমনিতে চর্চায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থা। টেলিপাড়াতে রীতিমতো ছিছিকার পড়ে গিয়েছে গোটা ঘটনা নিয়ে। শোনা যাচ্ছে, স্টার জলসায় আসবে আদৃতের নতুন মেগা। এতদিন জি বাংলার ঘরের ছেলে ছিলেন তিনি। প্রথমবার চ্যানেল বদল হবে। ওদিকে আদৃতের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকিঝুঁকি কম নেই দর্শকদের। তিনি যদিও সোশ্য়াল মিডিয়া থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। কৌশাম্বির সঙ্গে সংসার পেতেছেন, সঙ্গে নিজের গানের দল পোস্টার বয়েজকে নিয়ে ব্যস্ত। অভিনয় নয়, গানই কিন্তু আদৃতের প্রথম প্রেম।
