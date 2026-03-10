ধুরন্ধর ২-র অগ্রিম বুকিং ২০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, টিকিটের দাম কত রাখা হচ্ছে?

ধুরন্ধর ২-র অগ্রিম বুকিং ২০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, টিকিটের দাম কত রাখা হচ্ছে?
Dhurandhar 2 Advance Booking: রণবীর সিংয়ের মাল্টিস্টারার ছবি ধুরন্ধর ২-এর জন্য দর্শকদের উন্মাদনা তীব্র। মুক্তির আগেই ছবির আয়ের গ্রাফ এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে, প্রথম দিনেই এটি রেকর্ড ভাঙা আয় করবে।
Dhurandhar 2 Advance Booking: রণবীর সিংয়ের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ'-এর জন্য ভক্তদের উন্মাদনা আকাশচুম্বী। ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবিটি, এবং অগ্রিম বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বড় রেকর্ডকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। ছবির টিকিট বিক্রি এখন থেকেই যে গতিতে হচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে এটি বক্স অফিসে সুনামি নিয়ে আসবে।
এখনও পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী এটি সারা দেশে অগ্রিম বুকিং থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে মজার বিষয় হল ছবির টিকিটের দাম, যা সব ধরনের দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সেকুলারের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'ধুরন্ধর ২' এখনও পর্যন্ত ভারতে ১৪.৬৯ কোটি টাকা আয় করেছে। আমরা যদি এতে ব্লক আসনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করি তবে এই সংখ্যা ২০.৩২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ছবিটির জন্য এখন পর্যন্ত মোট ২,৫৯,১১১ টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। যদিও ছবিটি অনেক ভাষায় মুক্তি পেতে চলেছে, তবে সবচেয়ে প্রভাবশালী হিন্দি সংস্করণটি, যা একাই ১৪.৩৭ কোটি টাকা আয় করেছে। সারা দেশে সিনেমাটি প্রায় ৭,৮৯০টি শো পেতে চলেছে, যা ধুরন্ধর ২-এর বিশাল চাহিদার প্রমাণ।
'ভ্যারাইটি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছবির টিকিটের দামে বড় পার্থক্য রয়েছে। মুম্বইয়ের আইনক্স মেগাপ্লেক্সের একটি রিক্লাইনার প্রাইম সিটের দাম ২৯০০ টাকা হলেও, দক্ষিণ ভারতে ছবিটি সাধারণ মানুষের পকেটের জন্য বেশ সাশ্রয়ী মূল্যের। ভক্তরা চেন্নাইয়ের এজিএস সিনেমায় মাত্র ৫৯ টাকায় এই ছবিটি উপভোগ করতে পারেন। প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি শ্রেণির দর্শকদের আকৃষ্ট করতে নির্মাতাদের এই কৌশল খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে।
হিন্দি সংস্করণ ছাড়াও, ছবিটি তামিল এবং তেলেগু সংস্করণেও ভালো সাড়া পাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছবিটি মুক্তির পর এর আয়ের পরিসংখ্যান খুব দ্রুত বাড়তে দেখা যাবে। এখনও অবধি, তেলুগু সংস্করণের জন্য ৫,৫০০ এরও বেশি টিকিট বুক করা হয়েছে এবং তামিল সংস্করণের জন্য ১০,০০০ এরও বেশি টিকিট বুক করা হয়েছে। কন্নড় এবং মালয়ালম সংস্করণে অগ্রিম বুকিংও ধীরে ধীরে গতি অর্জন করছে। রণবীর সিংয়ের স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার নিয়ে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার যে, ছবিটি উদ্বোধনী দিনে অনেক পুরনো রেকর্ড ভেঙে দেবে।