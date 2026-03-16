    অরিজিতের পথে হাঁটবেন শ্রেয়াও? ‘আমিও মাঝে মাঝে…’, যা বললেন গায়িকা

    অরিজিৎ সিং কিছুদিন আগে প্লেব্যাক গান থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর অবসর কেবল ভক্তদের জন্যই নয়, অনেক সেলিব্রিটির কাছেও এক বড় ধাক্কা ছিল। এবার, শ্রেয়া ঘোষাল এমন কিছু বলেছেন যা তাঁর ভক্তদেরও মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

    Mar 16, 2026, 17:27:21 IST
    By Sayani Rana
    অরিজিৎ সিং কিছুদিন আগে প্লেব্যাক গান থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর অবসর কেবল ভক্তদের জন্যই নয়, অনেক সেলিব্রিটির কাছেও এক বড় ধাক্কা ছিল। এবার, শ্রেয়া ঘোষাল এমন কিছু বলেছেন যা তাঁর ভক্তদেরও মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। শ্রেয়া অরিজিতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন এবং লাইভ পারফর্মেন্সের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন।

    এবিপি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়া বলেন যে, সরাসরি পরিবেশনা করা দারুন। তিনি বলেন, ‘আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি। যেদিন আমাকে গান গাইতে হবে সেদিনই আমি গান গাওয়া ছেড়ে দেব।’ তিনি আরও বলেন যে, যতদিন তাঁর কণ্ঠ তাঁকে সাহায্য করবে ততদিন তিনি অনুশীলন চালিয়ে যাবেন। তিনি সবসময় দর্শকদের জন্য সরাসরি পরিবেশনা করতে চান।

    অরিজিতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শ্রেয়া বলেন যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত এবং সাহসকে সম্মান করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমিও মাঝে মাঝে বিরতি নেওয়ার কথা ভাবি। ও অনেক সাহসের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

    অরিজিতের প্রশংসায় তিনি কী বললেন?

    শ্রেয়া অরিজিৎ সম্পর্কে আরও বলেন, ‘ও মনেপ্রাণে একজন সঙ্গীতজ্ঞ। ও কখনওই ভাবে না যে সঙ্গীত ওঁকে কী দেবে। ও কেবল তাই করে যা ওঁকে খুশি করে। ওঁর কাছে সঙ্গীত অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বড় এবং সেই কারণেই মানুষ ওঁকে ভালোবাসে।’

    অরিজিতের যাত্রা সম্পর্কে বলতে গেলে, তিনি অসংখ্য ছবিতে সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন। রোম্যান্টিক থেকে শুরু করে দুঃখের গান, সবই ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছে।

    মঞ্চ পরিবেশনা সম্পর্কে শ্রেয়া বলেন, ‘একজন শিল্পীর তাঁদের দেখতে আসা মানুষের প্রতি দায়িত্ব থাকে। শ্রোতারা হলেন বস। বিনোদনকারী হিসেবে, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তা মঞ্চে দেখাতে পারি না। মানুষ সঙ্গীত এবং অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের কাছে আসে। সঙ্গীত তাঁদের নিরাময় করে এবং তাঁদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।’

    শ্রেয়ার মতে, দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা তাঁকে পরিবেশনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন, ‘যখন আপনার মন খুশি থাকে, তখন আপনি স্বয়ংক্রিয় ভাবে শক্তি পান।’

