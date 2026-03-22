    এড শিরানের পর এবার অরিজিৎ BTS-এর জাংকুকের সঙ্গে গান বাঁধবেন? জাংকুকের পোস্ট ঘিরে শোরগোল নেটদুনিয়ায়

    সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়েছে যে, এড শিরানের পর অরিজিৎ সিং বিটিএস-এর জাংকুকের সঙ্গে একটি নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসছেন বলে গুঞ্জন। এই গুঞ্জনের মধ্যেই, জাংকুক গায়কের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে ভক্তদের এই সুখবরটি দিয়েছেন।

    Mar 22, 2026, 19:08:00 IST
    By Sayani Rana
    বিখ্যাত বলিউড গায়ক অরিজিৎ সিং তাঁর গান দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। অরিজিৎ অনেক আইকনিক গান উপহার দিয়েছেন। সম্প্রতি, তিনি প্লেব্যাক থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণাও করেছেন গায়ক। তবে অরিজিৎ আবার আলোচনায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়েছে যে, এড শিরানের পর তিনি বিটিএস-এর জাংকুকের সঙ্গে একটি নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসছেন বলে গুঞ্জন। এই গুঞ্জনের মধ্যেই, জাংকুক গায়কের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে ভক্তদের এই সুখবরটি দিয়েছেন।

    আর পড়ুন: 'সোশ্যাল মিডিয়া নর্দমা কালচার ...,' নাম না করে সুস্মিতার বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ করে ব্যাপক ট্রোল কাঞ্চনের তৃতীয় বউ শ্রীময়ী!

    বিটিএস-এর সদস্য জাংকুক সম্প্রতি বলিউড গায়ক অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে তাঁর ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। প্রথম ছবিতে অরিজিৎ ও জাংকুককে একসঙ্গে খেতে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে দু'জনকে একসঙ্গে গান উপভোগ করতে দেখা যায়। এতে জাংকুককে গিটার বাজাতে এবং অরিজিৎকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে দেখা যায়। তৃতীয় ছবিটি খুবই বিশেষ, যা দেখে মনে হচ্ছে নতুন কিছুর ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। এতে দুই গায়ককে একটি মিউজিক রুমে বসে থাকতে দেখা যায়। এই ছবিগুলোর চেয়েও জাংকুকের ক্যাপশনটি সবার নজর কেড়েছে।

    অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে শেয়ার করা ছবিগুলোর সঙ্গে জাংকুক একটি অত্যন্ত বিশেষ ক্যাপশন দিয়েছেন, যা ভক্তদের উত্তেজনা হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। জাংকুক লিখেছেন, ‘আমি এটা বেশ কিছুদিন ধরে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম... আমি সম্প্রতি কাউকে না জানিয়ে ভারতে এসেছিলাম। কোনও শো-এর জন্য নয়, ক্যামেরার জন্যও নয়... শুধু গানের জন্য। অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হল। আমরা একসঙ্গে বসেছিলাম, কথা বলেছিলাম, পুরোনো স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছিলাম... এবং খুব বিশেষ কিছু তৈরি করেছি।’

    আর পড়ুন: বক্সঅফিসে ঝড় তোলা ‘ধুরন্ধর ২’ কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কবে মুক্তি পাচ্ছে জানেন? দেখে নিন

    জাংকুক বলেছেন, ‘ভারতে এই সফরটি আমার জন্য অনেক অর্থবহ ছিল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে তাঁর যাত্রার জন্য এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিলাম। আমরা একটি গান তৈরি করেছি... যা খাঁটি, যা হৃদয় থেকে উৎসারিত। আমি আশা করি, এটা তৈরি করার সময় আমাদের যে অনুভূতি হয়েছিল, আপনারাও ঠিক তেমনই অনুভব করতে পারবেন। এটা খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে। দয়া করে এর জন্য অপেক্ষা করুন... তাড়াহুড়ো করবেন না।’ জাংকুকের এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে।

