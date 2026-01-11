Edit Profile
    জয়ের সঙ্গে ডিভোর্স ঘোষণা, সলমন-ঘনিষ্ঠ নাদিমকে ‘ভালোবাসি’ বলল মাহি! মেয়ে তারা ডাকে আব্বা

    সলমন খানের প্রিয় বন্ধু নাদিম কুরেশির জন্মদিনে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন টিভি অভিনেত্রী মাহি ভিজ। অভিনেত্রী নাদিমকে তাঁর ‘আশ্রয়’ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। লিখেছেন, তিনি নাদিমকে ভালোবাসেন। এই সম্পর্ককে তিনি হৃদয় দিয়ে বেছে নিয়েছেন।  

    Published on: Jan 11, 2026 11:35 AM IST
    By Tulika Samadder
    টিভি অভিনেত্রী মাহি ভিজ এবং জয় ভানুশালী সম্প্রতি ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের বিয়ে ভাঙার খবর শেয়ার করে নিয়েছেন। এই দম্পতি একটি যৌথ বিবৃতি শেয়ার করে বলেছেন যে, দুজনে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন তবে বাচ্চাদের একসাথে বড় করবেন। আর তারই মাঝে মাহি তাঁর বিশেষ বন্ধু নাদিম কুরেশির সঙ্গে একটি নতুন পোস্ট শেয়ার করেছেন। মাহি নাদিমকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসার কথাও জানিয়েছেন।

    নাদিম কুরেশির প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করলেন মাহি ভিজ।
    নাদিম কুরেশির প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করলেন মাহি ভিজ।

    অভিনেত্রী লিখেছেন যে, তিনি নাদিমকে হৃদয় থেকে বেছে নিয়েছেন। কঠিন সময়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন তিনি। বলে রাখা ভালো, সলমন খানের কাছের বন্ধুদের তালিকায় নাম আছে এই নাদিম কুরেশির।

    নাদিমের জন্মদিনে তাঁকে কেক খাওয়ানোর একটি ছবি শেয়ার করেছেন মাহি। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, 'শুভ জন্মদিন তাঁকে, যাঁকে আমি বেছে নিয়েছিলাম, আকস্মিক ভাবে নয়, হৃদয় দিয়ে। আমি যখন একটি শব্দও বলি না তখন যে ব্যক্তি আমার কথা শোনে, যে ব্যক্তি আমার পাশে দাঁড়ায়, তার জন্য নয়, কারণ সে আমার পাশে দাঁড়াতে চায়। তুমিই আমার পরিবার, আমার নিরাপদ জায়গা, আমার চিরকাল।’

    মাহি আরও লিখেছেন, ‘তুমি শুধু আমার সেরা বন্ধু নও, তুমিই আমার সান্ত্বনা, আমার শক্তি, আমার বাড়ি। তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ নিজের মতো হয়েই থাকতে পারি, ভাঙা, সংবেদনশীল, অপূর্ণ এবং তবুও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য এবং তোমার ভালোবাসা বোধ করতে পারি। হ্যাঁ, আমি মাঝে মাঝে রেগে যাই, হ্যাঁ আমরা ঝগড়া করি, কখনও কখনও আমরা সারাদিন কথা বলি না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। নীরবতা যতই দূর যাক না কেন, এটি একটি পর্যায়ে ভেঙে যায়। কারণ ভেতর থেকে আমরা দুজনেই জানি নাদিম আর মাহি এক। আমাদের আত্মা এমনভাবে সংযুক্ত যা কোনও শব্দই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না।’

    মাহি লিখেছেন, ‘’

    'নাদিম... জীবন সবসময় আমার জন্য সহজ ছিল না, তবে তুমি আমার সাথে থাকার কারণে সবকিছু হালকা, শক্তিশালী, আরও ভালো হয়ে ওঠে। আমি যখন দুর্বল হই তখনই তুমি আমার হাত ধরে রাখ, আপনি তোমাকে বিশ্বাস করি, যখন আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে ভুলে যাই এবং তুমি আমাকে এমনভাবে ভালবাসো যা আমার অংশগুলি নিরাময় করে, যা আমি জানতামও না যে ভেঙে গিয়েছে। নাদিম, আমি তোমাকে ভালোবাসি শুধু তুমি কে তার জন্য নয়, বরং তুমি আমাকে কেমন অনুভব করাও, তুমি কীভাবে আমার পাশে দাঁড়াও তার জন্য। তুমি আমার হৃদয়, আমার বাড়ি, আমার পরিবার। আজ এবং সবসময়। ’

    মাহির এই পোস্টে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। একজন লেখেন, ‘বাব এত জলদি! এক সপ্তাহ হল না ডিভোর্স ঘোষণার’। আরেকজন লেখেন, ‘এটাই কি ডিভোর্সের কারণ?’ অন্য কমেন্টে লেখা, ‘মাহির মেয়ে তারা কিন্তু নাদিমকে আব্বা বলে ডাকে’!

    কিছুদিন আগে মাহি একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে মেয়ে তারা ও নাদিম একসঙ্গে ছিলেন। এই পোস্টে মাহি জানান, তার মেয়ে নাদিমকে আব্বা বলে ডাকে। এই পোস্টের জন্যও মাহিকে ট্রোল করতে হয়েছিল।

    মাহি এবং জয় ভানুশালী সম্প্রতি তাদের ১৪ বছরের দাম্পত্যে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুজনেরই তিনটি সন্তান রয়েছে। এই দম্পতি দুই সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন এবং কন্যা তারার জন্ম দিয়েছিলেন। বিচ্ছেদের বিবৃতিতে যদিও দু'জনেই একসঙ্গে সন্তান লালন-পালনের কথা বলেছেন।

