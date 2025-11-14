Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘প্রেম অর্থ হারাচ্ছে…’, কাজলের বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট মন্তব্য, পালটা খোঁচা অজয়ের! দাম্পত্যে চিড়?

    বলিউডের অন্যতম আদর্শ দম্পতি অজয়-কাজল। ২৬ বছরের দাম্পত্য দুজনের। হঠাৎ করেই কি বিচ্ছেদের কালো মেঘ ঘিরে ধরল দুজনকে? কেন জল্পনা শুরু? 

    Published on: Nov 14, 2025 4:38 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কাজল আর অজয়ের দাম্পত্য কি টালমাটাল? বিয়ের আড়াই দশক পর হঠাৎ কী হল দুজনের! সম্প্রতি কাজলের এক মন্তব্য ঘিরে শোলগোল। নায়িকা জানিয়েছেন, বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট থাকা উচিত। একটাই মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, এমন ভাবনা বোরিং ঠেকছে কাজলের কাছে। এবার ভালোবাসা নিয়ে পালটা খোঁচা অজয়ের।

    ‘প্রেম অর্থ হারাচ্ছে…’, কাজলের বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট মন্তব্য, পালটা খোঁচা অজয়ের! দাম্পত্যে চিড়? (PTI)
    ‘প্রেম অর্থ হারাচ্ছে…’, কাজলের বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট মন্তব্য, পালটা খোঁচা অজয়ের! দাম্পত্যে চিড়? (PTI)

    দে দে পেয়ার দে ২ এর প্রচারে ব্যস্ত অজয়, প্রেমের অর্থ কীভাবে বিকশিত হয়েছে এবং তাঁর দৃষ্টিতে সময়ের সাথে সাথে প্রেম হ্রাস পেয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কথা বলেছেন নায়ক। অজয় বলেন, 'আমি যা দেখছি তা থেকে, এটি আগের চেয়ে আরও নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। 'ভালোবাসা' শব্দটি এতটাই অযথা ব্যবহার করা হয়েছে যে এর অর্থ হারিয়ে গেছে। আমাদের প্রজন্মে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বলা একটি বড় বিষয় ছিল। এখন মানুষ এই শব্দের গভীরতা বোঝে না, এটি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে'। মাধবন একমত হন এবং যোগ করেন যে পূর্ববর্তী প্রজন্ম প্রেমকে আরও আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করত। তিনি বলেন, 'এমনকি যখন আমাদের 'ভালবাসা' দিয়ে একটি কার্ডে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল, আমরা এটি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলাম'। অজয় আরও বলেন, 'এখন প্রতিটি মেসেজে হার্টের ইমোজি থাকে বা শেষ হয় 'ভালোবাসা' দিয়ে।

    অজয় বলেন, ‘আজকাল ওই মাপের ভালবাসা শুধুই পোষ্যের প্রতি অনুভব করা যায়। এই ভালবাসাই শর্তহীন হয়ে থাকে। প্রার্থনা করব, মানুষেরও এমন অনুভূতি হোক।’ তবে সেটা খানিক অসম্ভব বলেই মনে করেন অজয়।

    টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কলের সাম্প্রতিক পর্বে অতিথি হিসাবে হাজির হয়েছেন ভিকি কৌশল এবং কৃতি শ্যানন। শো চলাকালীন, একটি প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল যখন অজয় ঘরণী দুম করে বলে বসেন, বিয়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং পুনর্নবীকরণের বিকল্প থাকা উচিত। এই শো-এর একটি মজাদার সেগমেন্ট রয়েছে। বাছাই পর্ব। দিস অউর দ্যাট। সেখানেই টুইঙ্কল প্রশ্ন রেখেছিলেন, বিয়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং পুনর্নবীকরণের বিকল্প থাকা উচিত? কৃতি, ভিকি এবং টুইঙ্কল সকলেই একবাক্যে জানান, মোটেই নয়। তবে কাজল এই ধারণাটিকে সমর্থন করে জানান- অবশ্য়ই বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট থাক উচিত। চেনা ভঙ্গিতে টুইঙ্কল মজা করে বলেন. ‘এটি বিবাহ, ওয়াশিং মেশিন নয়’। পাল্টা জবাবে কাজল বলেন, ‘আমি অবশ্যই তাই মনে করি। কী গ্যারান্টি দেয় যে আপনি সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে বিয়ে করবেন? একটি পুনর্নবীকরণ বিকল্প থাকা উচিত এবং যদি মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ থাকে তবে কাউকে খুব বেশি সময় ধরে কষ্ট পেতে হবে না’। এমনকি তিনি টুইঙ্কলকে গ্রিন জোনে তার সাথে যোগ দিতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন।

    কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীনই সহ-অভিনেতা অজয় দেবগণকে বিয়ে করেন কাজল। দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৯৫ সালে এক ছবির সেটে। প্রায় চার বছর ডেটিং করার পরে, ১৯৯৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মিডিয়ার ঝলকানি থেকে দূরে অজয় দেবগনের বাড়ির ছাদে একদম চুপিসাড়ে সাত পাক ঘুরেছিলেন দুজনে। দীর্ঘদিন সম্পর্কে থাকার পরেও অজয়কে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ ছিল না কাজলের জন্য। কারণ তখন বলিউডের লিডিং হিরোইন তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, অজয়কে বিয়ে করাটা তাঁর ‘জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত’। এই দম্পতি 'প্যার তো হোনা হি থা', 'রাজু চাচা' এবং 'তানাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিয়র' সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে, মেয়ে নিসা এবং ছেলে যুগ।

    News/Entertainment/‘প্রেম অর্থ হারাচ্ছে…’, কাজলের বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট মন্তব্য, পালটা খোঁচা অজয়ের! দাম্পত্যে চিড়?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes