‘লহ গৌরাঙ্গের…’ পর ফের বড়পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন আরত্রিকা-দিব্যজ্যোতি! পরিচালক কে?

‘লহ গৌরাঙ্গের…’ পর ফের বড়পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন আরত্রিকা-দিব্যজ্যোতি! পরিচালক কে?
আরত্রিকা মাইতির প্রথম ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…' মুক্তি পাবে বড়দিনে। এই ছবি পর ফের নায়িকাকে বড়পর্দায় পাওয়া যাবে। কিন্তু জানেন কি তাঁর বিপরীতে নায়ক হিসেবে থাকছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত। পরিচালক কে?
আরত্রিকা মাইতি ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা। আর কিছুদিন পরই তিনি বড় পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…' মুক্তি পাবে। তবে ছবি মুক্তির আগেই তিনি অনুরাগীদের দিলেন সুখবর। কারণ এই ছবি পর ফের নায়িকাকে বড়পর্দায় পাওয়া যাবে। কিন্তু জানেন কি তাঁর বিপরীতে নায়ক হিসেবে থাকছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত। পরিচালক কে?
আরও পড়ুন: ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…’-এর জন্য ২৭ কেজি ওজন কমে ছিল দিব্যজ্যোতির! এই ফল খেয়ে খিদে মেটাতেন নায়ক
সম্প্রতি ফ্রাইডে ফিভার নামে এক চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার এই ছবিটা করার কোনও কথা ছিল না। আমি অন্য ছবির জন্য মিটিংয়ে আসতাম। এটা আমার কাছে উপরি পাওনা। একদিন হঠাৎ করেই সৃজিতদা ও রানাদা আমাকে ফোন করেন। বলেন, ‘ওই ছবিটার কথা পড়ে বলছি। তবে তাঁর আগে লহ গৌরাঙ্গের নাম রে… হচ্ছে সেখানে লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরিত্রটা করবি? আমরা তোকে ভেবেছি ওই ছবিটা দিয়েই ডেবিউ করাবো।’ আর একটা যে ছবির কথা চলছিল সেটাও দিব্যোজ্যাতির সঙ্গে করার কথা ছিল। তো ওঁরা বললেন, ‘এখানেও দিব্যোই থাকছে গৌরাঙ্গ হিসেবে। তুই ওঁরই স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া।’ তাই বিষয়টা হঠাৎ করেই হয়েছে। আর সবটাই খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে। কথা হয়েছে, লুক সেট হয়েছে, শ্যুটিং করেছি।'
তাই নায়িকার এই কথা থেকে পষ্ট যে তিনি ফের বড় পর্দায় ফিরবেন দিব্যজ্যোতি দত্তর সঙ্গে জুটি বেঁধেই। আর সেই ছবিরও পরিচালনা করবেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। আর মজার ব্যাপার হল 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'-এর মতো প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবেন রানা সরকার।
প্রসঙ্গত, বড়দিনেই মুক্তি পাবে লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। এই ছবিতে আরাত্রিকা, দিব্যজ্যোতি ছাড়াও থাকবেন শুভশ্রী গুঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ইশা সাহা, সুস্মিতা চট্টপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে।
গৌরাঙ্গ বা শ্রী চৈতন্য ও নানা সময়ের সমাবর্তন এই ছবির পটভূমি। ছবিতে তিনটি সময়কাল এক সুতোয় বেঁধে তুলে ধরা হবে। সৃজিতের ছবিতে শ্রীচৈতন্যর সময়কাল, নটী বিনোদিনী-গিরিশ ঘোষের সময় কাল এবং বর্তমান সময় এক সুতোয় বাঁধা পড়বে। ছবিতে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দিব্যজ্যোতি দত্তকে। অন্যদিকে, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবিতে নটী বনোদিনী। নটী বিনোদিনীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল 'চৈতন্যলীলা'। সেই সূত্র ধরেই নায়িকা এই ছবির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে, ছবির মধ্যেও একটা ছবি হতে দেখা যাবে। সেই ছবির নায়ক ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। পেশার খাতিরে সেও সাজবে শ্রী চৈতন্য। আর ট্রেলারেও সেই ধারা অব্যহত ছিল।