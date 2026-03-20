নাম বদলের পর এবার পিছিয়ে গেল সলমনের মাতৃভূমির মুক্তি! কী কারণে এই সিদ্ধান্ত?

নাম বদলের পর এবার পিছিয়ে গেল সলমনের মাতৃভূমির মুক্তি! কী কারণে এই সিদ্ধান্ত?
বাংলার অভিনেতা তথা গায়ক প্রশান্ত তামাং-এর মৃত্যুর জেরে পিছিয়ে যাচ্ছে সলমনের মাতৃভূমির মুক্তি।
ইদের আগে ফের খারাপ খবর সলমন খানের অনুরাগীদের জন্য এক মন খারাপ করা খবর। নাম বদলের পর এবার পিছিয়ে গেল ছবির মুক্তি। দু-দিন আগেই জানা গিয়েছে, ব্য়াটল অফ গালওয়ানের নাম পালটে মাতৃভূমি রাখা হচ্ছে, ওদিকে ছবির মুক্তি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছিল না। আগামি মাসেই বড় পর্দায় আসার কথা ছিল ‘মাতৃভূমি’-র। কিন্তু ছবির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ, গায়ক প্রশান্ত তামাং-এর আকস্মিক মৃত্যুতে আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে ছবির মুক্তি। নির্মাতারা জানিয়েছেন, প্রশান্তর প্রতি সম্মান জানাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কেন পিছিয়ে গেল মুক্তি?
রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘মাতৃভূমি’ ছবিতে প্রশান্ত তামাং-এর গাওয়া বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গান রয়েছে। তাঁর অকাল প্রয়াণে ছবির ডাবিং এবং মিউজিক পোস্ট-প্রোডাকশনের কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সলমন খান নিজে প্রশান্তর বড় ভক্ত ছিলেন এবং এই কঠিন সময়ে তড়িঘড়ি ছবি মুক্তি দিতে তিনি রাজি হননি। প্রশান্তর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ছবির টিমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘প্রশান্ত কেবল একজন গায়ক ছিলেন না, তিনি এই ছবির আত্মার সঙ্গে জুড়ে ছিলেন।’
প্রশান্ত তামাং-এর প্রয়াণ:
ইন্ডিয়ান আইডল-এর মঞ্চ থেকে উঠে আসা পাহাড়ের ছেলে প্রশান্ত তামাং কোটি কোটি মানুষের প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই সঙ্গীত জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। নেপালি এবং হিন্দি সংগীতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ‘মাতৃভূমি’ ছবিতে তাঁর কাজ ছিল কেরিয়ারের অন্যতম বড় মাইলফলক।
কবে মুক্তি পাবে ‘মাতৃভূমি’?
প্রাথমিকভাবে ছবিটি ইদের আশেপাশে মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, এখন তা পিছিয়ে বছরের শেষ দিকে চলে যেতে পারে। নির্মাতারা প্রশান্তর গাওয়া গানগুলোকেই ট্রিব্যুট হিসেবে ছবিতে রাখার পরিকল্পনা করছেন। ছবির ট্রেলার বা টিজার প্রকাশের তারিখও পুনর্নির্ধারণ করা হবে।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া:
সলমন ভক্তরা একদিকে যেমন ছবির জন্য অপেক্ষা করছেন, তেমনই প্রশান্ত তামাং-এর প্রয়াণে তাঁরাও শোকস্তব্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লিখেছেন, ‘ছবির জন্য অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু প্রশান্তজির এই ক্ষতি অপূরণীয়।’