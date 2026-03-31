Rahul Banerjee Viral Clip: ‘জলে ঠেলে ফেলে দেব…’, শ্বেতার কানে কানে বলেন রাহুল! ভোলে বাবার দৃশ্য ভাইরাল
‘ভালোবাসা যদি নাই থাকে সখী, তাহলে বিদায় নিই…’, হানিমুনের দৃশ্য শ্যুট করতে গিয়ে জলের অতলে তলিয়ে গেলেন রাহুল। কুইন-উজানের গল্পও রয়ে গেল অসম্পূর্ণ।
নিছক কাকতালীয় নাকি ভাগ্যের পরিহাস? যে জলকে ঘিরে উজানের এত ভয়, সেই জলই কেড়ে নিল রাহুলের প্রাণ! অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কেটেছে ৪৮ ঘণ্টা। তবু কিছুতেই তাঁর মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না তাঁর অনুরাগীরা।
ভোলে বাবা পার করেগা সিরিয়ালের শ্যুটিং করতে গিয়েছিল ৪৩ বছরের জলজ্যান্ত রাহুল, ফিরল লাশ হয়ে। ইতিমধ্যেই পঞ্চভূতে লীন হয়েছে তাঁর নিথর দেহ। এর মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভোলে বাবা পার করেগার সাম্প্রতিক কিছু পর্বের ঝলক।
উজান-কুইনের রসায়ন অল্প কয়েকদিনেই দর্শক মনে দাগ কেটেছিল। নীল-মধুমিতার ফেলে যাওয়া মৃতপ্রায় মেগা নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল এই জুটির কেমিস্ট্রি। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে রাহুল ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের যে এপিসোডগুলির শুটিং করেছিলেন, তাতে তাঁর সংলাপগুলি ছিল অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ। জনৈক দর্শক সেই সংলাপগুলি লক্ষ্য করে একটি পোস্ট করেছেন যা এখন ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।
এক রোম্যান্টিক দৃশ্যে উজান বলছে, ‘কানে কানে তোমায় বলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তারপর আমি তোমাকে জলে ঠেলে ফেলে দেব।….. জলের মধ্যে পড়লে তোমার লাগবে না বিশ্বাস করো’। এই দৃশ্যের কমেন্ট বক্সে এক নেটিজেন লেখেন, ‘বেচারা নিজেই চলে গেল, জলে ফেলবে কি নিজেই চলে গেল গো’। আরেকজন লেখেন, ‘এইরকম কোনও দৃশ্য করতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?’
এখানেই শেষ নয়, এই পর্বের পর রবিবার যখন রাহুল তালসারির জলে সলিল সমাধি নিচ্ছেন তখন যে এপিসোড সম্প্রচারিত হচ্ছে টিভিতে তা আরও ভয়ঙ্কর। সেখানে রাহুল অভিনীত উজান চরিত্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এমন কিছু সংলাপ যা আপনাকে স্তম্ভিত করবে। উজানের সেই সব সংলাপ শুনলে গা ছমছম করবে আপনার। রাহুল বলে চলেন, ‘জল কে জড়ানো’, ‘জলের নিচে চলে যান’, ‘পৃথিবী ছেড়ে বিদায়’, ‘এটা শেষ বার’, ‘পিছলে গেছি’. ‘নতুন জীবনে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেবেন’, আর সব শেষে - "আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়'।
এই দৃশ্য দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই দাবি করেছেন, হয়ত রাহুলের চরিত্রে জলে ডোববার কোনও দৃশ্য চিত্রনাট্যে ছিল। তার জেরেই ঘটেছে দুর্ঘটনা। সত্যি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে দাবি নেটিজেনদের। এক দর্শক লিখেছেন, ‘তাসারিতে যখন এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে, ঠিক সেই সময়কালেই টিভিতে এই এপিসোডটি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। দর্শক লিখেছেন, ’উনি যেন নিজের কথা সংলাপের মাধ্যমে বলে চলেছেন। ঈশ্বর যেন বলিয়ে নিচ্ছেন ঠিক সেই সময় কী ঘটে চলেছে।'
রাহুলের মৃত্যুর পর ওড়িশা পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, জলে শ্যুটিংয়ের অনুমতি ছিল না। ওদিকে প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রয়োজনীয় কাগজ হাতে এলেই তা সামনে আনবেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ।