    রণবীরের পর এবার অক্ষয়, ‘দৃশ্যম ৩’ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অভিনেতা, কেন?

    Published on: Dec 24, 2025 12:48 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে গোটা দেশজুড়ে ‘ধুরন্ধর’ জ্বরে কাবু দর্শকরা। এমন একটি সাহসী ছবি হয়তো হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে এর আগে তৈরি হয়নি। সব থেকে বড় কথা, এই সিনেমার প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকে।

    ‘দৃশ্যম ৩’ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অক্ষয়

    ‘ধুরন্ধর’ ছবির পর ‘ডন ৩’ ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল রণবীর সিং-এর। কিন্তু সম্প্রতি শোনা গিয়েছে তিনি ছবি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। আসলে পরপর দুটি সিনেমায় গ্যাংস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে চান না রণবীর, আর তাই সিনেমা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

    এবার ‘দৃশ্যম ৩’ ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন অক্ষয় খান্না। এই ছবিটির প্রথম দুই পর্ব দুর্দান্ত হয়েছিল এবং দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন তৃতীয় পর্বের জন্য। অবশেষে নির্মাতাদের তরফ থেকে প্রকাশ্যে এসেছে তৃতীয় পর্বের মুক্তির তারিখ। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর মুক্তি পাবে ‘দৃশ্যম ৩’।

    কিন্তু কেন সিনেমা ছেড়ে দিলেন অক্ষয়? জানা গিয়েছে, ভালো পারিশ্রমিক পাওয়ার পরেও কিছু মতভেদ থাকার কারণে সিনেমা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন অক্ষয়। সিনেমায় তাঁর অন স্ক্রিন উপস্থিতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন অভিনেতা যা, প্রযোজকের পছন্দ হয়নি।

    প্রযোজক এবং পরিচালকের সঙ্গে অক্ষয়ের এই মতভেদের কারণেই অবশেষে তিনি সিনেমা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও এই বিষয় নিয়ে অভিনেতা অথবা প্রযোজক সংস্থার তরফ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি তবে অক্ষয়ের ছবি ছাড়ার বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরেই তুমুল গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

    প্রসঙ্গত, অক্ষয় খান্না এবং রণবীর সিং দুজনেই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকের মনে হচ্ছে ধুরন্ধর ছবির অসামান্য সাফল্যের কারণেই হয়তো এবার নিজেদের বক্তব্য থেকে সরে আসতে চান না অভিনেতারা। সামান্য মতবিরোধ হলেই সিনেমা ছাড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছেন না তাঁরা।

