Ayush Sharma: এবার নিশানায় আয়ুশ শর্মা! সলমনের ভগ্নিপতিকে ইমেলে খুনের হুমকি দিল বিষ্ণোই গ্যাং

সলমন খানের পরিবারের ওপর থেকে বিপদের মেঘ যেন কাটছেই না। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হিটলিস্টে রয়েছেন ভাইজান। এবার সেই হুমকির তালিকায় নাম জুড়ল সলমনের বোন অর্পিতার স্বামী তথা অভিনেতা আয়ুশ শর্মার।
কী লেখা আছে ইমেলে?
সূত্রের খবর, আয়ুশ শর্মার টিমের কাছে একটি উড়ো ইমেল এসেছে। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় হুমকি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, সলমন খানের পরিবারের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে পাঠানো এই ইমেলে দাবি করা হয়েছে, যে ব্যক্তিই সলমনের ঘনিষ্ঠ বা তাঁর পরিবারের সদস্য, তাঁদের ওপর হামলা চালানো হবে।
কড়া নিরাপত্তা ও পুলিশি পদক্ষেপ
হুমকি পাওয়ার পরেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। আয়ুশ শর্মার মুম্বইয়ের বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে সলমন খানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছিল, যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল দেশ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই পরিবারের আরেক সদস্যকে হুমকি দেওয়ায় প্রশাসন অত্যন্ত সতর্ক।
পরিবারের উদ্বেগ
বিষ্ণোই গ্যাং বারবার সলমন খানকে নিশানা করলেও এবার সরাসরি তাঁর আত্মীয়দের টার্গেট করায় খান পরিবারে উদ্বেগের ছায়া। তবে আয়ুশ শর্মা বা তাঁর টিমের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বয়ান দেওয়া হয়নি। অভিনেতা বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবির কাজে ব্যস্ত থাকলেও সুরক্ষার স্বার্থে তাঁর মুভমেন্ট সীমিত করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।