    Akshaye Khanna: প্রভাস,আল্লুও ডাহা ফেল! শাহরুখের পর বক্স অফিস কিং অক্ষয় খান্না, একই বছরে ২০০০ কোটি

    ভিলেনের ভূমিকাতেই কেল্লাফতে! বক্স অফিস জুড়ে এখন অক্ষয় খান্নার ক্যারিশ্মা। রেহমান ডাকাতকে ভুলতে পারছে না দর্শক। নয়া কোন কীর্তি গড়লেন তিনি?

    Published on: Jan 05, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ধুরন্ধর দেখে ঘোর কাটছে না দর্শকদের। তবে নায়ক রণবীর সিং-কে ছাপিয়ে এই ছবির সেরা প্রাপ্তি অক্ষয় খান্না। দীর্ঘ তিন দশকের অভিনয় জীবনে ২০২৫ সালটি অক্ষয় খান্নার জন্য সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বছরটি কেবল তিনি প্রশংসার জোয়ারেই ভাসেনি, বরং বক্স অফিসে এমন এক রেকর্ড গড়েছে যা এর আগে কেবল বলিউড বাদশা শাহরুখ খানই করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় ভারতীয় অভিনেতা হিসেবে অক্ষয় খান্না এক ক্যালেন্ডার বছরে বিশ্বজুড়ে ২,০০০ কোটি টাকার আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।

    প্রভাস,আল্লুও ডাহা ফেল! শাহরুখের পর বক্স অফিস কিং অক্ষয় খান্না, একই বছরে ২০০০ কোটি
    ভিলেন হয়েই কেল্লাফতে

    সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো, অক্ষয় এই রেকর্ড গড়েছেন বছরের দুটি ব্লকবাস্টার ছবিতে 'অ্যান্টাগনিস্ট' বা খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া লক্ষ্মণ উতেকরের ছাবা-তে অক্ষয় অভিনয় করেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব-এর চরিত্রে। ভিকি কৌশল প্রধান চরিত্রে থাকলেও অক্ষয়ের অভিনয় সমালোচকদের মুগ্ধ করেছিল। ছবিটি বিশ্বজুড়ে ৮০৯ কোটি টাকা আয় করে তাক লাগিয়ে দেয়।

    বছরের শেষে আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ধুরন্ধরে ধরা দেন অক্ষয় খান্না। গ্যাংস্টার রেহমান ডাকাত হিসেবে লা-জবাব অক্ষয় খান্না। রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত এবং আর মাধবনের মতো তারকারা থাকলেও অক্ষয় একাই সমস্ত লাইমলাইট কেড়েছেন। ছবিটি এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ১,১৬৭ কোটি টাকা আয় করেছে। শনিবারের হিসেব অনুযায়ী, এই দুটি ছবির মিলিত আয় ২,০০১ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

    ছাবার দৃশ্য়ে অক্ষয়
    শাহরুখের পর এবার অক্ষয়

    ২০২৩ সালে শাহরুখ খানের তিনটি ছবি—'পাঠান', 'জওয়ান' এবং 'ডানকি' মিলে বক্স অফিসে মোট ২,৬৮৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। আমির খানের 'দঙ্গল' ২,০০০ কোটি ছাড়ালেও সেটি ছিল ভিন্ন ভিন্ন বছরে। কারণ বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা আয়ের বেশকিছু মাস পরে তা চিনে মুক্তি পায়। এবং সেখানে ঝড় তোলে।

    রণবীরের দিকে নজর

    ২০২৬ সালে রণবীর কাপুরের সামনেও এই রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে। তার আসন্ন মেগা প্রজেক্ট 'রামায়ণ' এবং 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' বক্স অফিসে বড় আয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত অক্ষয় খান্নাই একমাত্র অভিনেতা যিনি খান সাম্রাজ্যের বাইরে এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

