শাহরুখের পর এবার সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন নয়নতারা? ছবির পরিচালক কে জানেন?

শাহরুখের পর এবার সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন নয়নতারা? ছবির পরিচালক কে জানেন?
‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ ছাড়াও সলমন খান আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করছেন। তার হাতে বেশ কয়েকটি বড় ছবির স্ক্রিপ্টও রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল দক্ষিণী পরিচালক বংশী পাইদিপল্লির পরবর্তী ছবি। শোনা যাচ্ছে যে, বংশী সলমনের সঙ্গে একটি বড় বিনোদনমূলক ছবি তৈরি করতে চলেছেন যেখানেচ নায়িকা।
‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ ছাড়াও সলমন খান আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করছেন। তার হাতে বেশ কয়েকটি বড় ছবির স্ক্রিপ্টও রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল দক্ষিণী পরিচালক বংশী পাইদিপল্লির পরবর্তী ছবি। শোনা যাচ্ছে যে, বংশী সলমনের সঙ্গে একটি বড় বিনোদনমূলক ছবি তৈরি করতে চলেছেন যেখানে নয়নতারা নায়িকা। ভক্তরা এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সলমন এবং নয়নতারার জুটি নিয়ে বেশ উত্তেজিত।
২০০৩ সালের জওয়ান ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে নয়নতারাকে দেখা গিয়েছিল। এবার নয়নতারা সলমন খানের সঙ্গেও জুটি বাঁধতে চলেছেন। ছবিটি নাকি প্রযোজনা করবেন ভামশী। বলা হচ্ছে যে এটি একটি প্যান-ইন্ডিয়া হিন্দি ছবি হবে যাতে ভরপুর বিনোদন থাকবে। তবে, এই খবরটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। জওয়ান ছবিতে শাহরুখ খানের বিপরীতে নয়নতারাকে দেখা গিয়েছিল। ছবিটি বক্স অফিসে ব্লকবাস্টার হয়েছিল। তবে, কারও কারও মতে, দীপিকার ক্যামিওর তুলনায় অভিনেত্রীর অভিনয় ম্লান হয়ে গিয়েছিল।
বংশী পাইদিপল্লি বেশ কয়েকটি সফল দক্ষিণ ভারতীয় ছবি লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। ২০০৭সালে 'মুন্না' ছবি দিয়ে তিনি পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি ২০১০ সালে ‘বৃন্দাবন’, ২০১৪ সালে ‘ইয়েভাডু’, ২০১৬ সালে ‘উপিরি’ এবং ২০১৯ সালে ‘মহর্ষি’ ছবি পরিচালনা করেছেন। ‘মহর্ষি’ ছবিটি জাতীয় পুরস্কারও জিতেছিলেন।
গত কয়েক বছর ধরে সলমন খানের কেরিয়ার গ্রাফ খুব একটা ভালো নয়। তার আগের ছবিগুলো, ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’, ‘সিকান্দার’ এবং ‘টাইগার ৩’, দর্শকদের কাছ থেকে তেমন ভালোভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলস্বরূপ, সলমন তাঁর সেরা ছবি উপহার দেওয়ার জন্য ভক্তদের চাপের মধ্যে রয়েছেন।
সলমন বর্তমানে ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ নিয়ে ব্যস্ত। ভামশির সঙ্গে তাঁর একটি ছবিও রয়েছে, যার শুটিং এই এপ্রিলে শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। ছবিটি আগামী বছর কেবল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এছাড়াও, ‘কিক ২’, ‘কিক’-এর সিক্যুয়েল এবং ‘বাব্বার শের’-এর মতো ছবিও মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে।
News/Entertainment/শাহরুখের পর এবার সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন নয়নতারা? ছবির পরিচালক কে জানেন?