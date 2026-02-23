শাহরুখের ছবি পরিচালনা করবেন বিশাল ভরদ্বাজ? ‘এবার সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটবে…’, যা বললেন পরিচালক
'ও রোমিও'র পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ অনেক বলিউড অভিনেতার সঙ্গেই কাজ করেছেন। তবে তিনি এখনও ইন্ডাস্ট্রির 'কিং' শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেননি। শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে, বিশাল ভরদ্বাজ জানান, তিনি ‘ও রোমিও’র সময় শাহরুখকে একটি স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে।
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিশাল ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে শাহরুখ খান কি কখনও বিশাল ভরদ্বাজ সিনেমাটিক ইউনিভার্সের অংশ হবেন? প্রশ্ন শুনে বিশাল ভরদ্বাজ বলেন, ‘আমি মনে করি এটা অবশ্যই হবে। আমি বছরে একাধিকবার শাহরুখ খানের সঙ্গে বিভিন্ন গল্প নিয়ে কথা বলি। ও সব সময় আমার ম্যাসেজের উত্তর দেয়, ও খুব মিষ্টি। ও আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় ব্যক্তি।’
বিশাল ভরদ্বাজ আরও বলেন যে সবাই শাহরুখ খানকে ভালোবাসে। তিনি আরও বলেন, 'এই (ও রোমিও) ছবির সময় আমি ওঁকে একটি স্ক্রিপ্টও পাঠিয়েছিলাম এবং ও সব সময় বলে, ‘এমন একটা ছবি হওয়া উচিত যা আমাদের দু’জনকে একসঙ্গে করব।' ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এবার সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটবে।'
প্রসঙ্গত, বিশাল ভরদ্বাজের সর্বশেষ ছবি, ‘ও রোমিও’, ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। শহীদ কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি, নানা পাটেকর, ফরিদা জালাল, বিক্রান্ত ম্যাসি, তামান্না ভাটিয়া এবং অবিনাশ তিওয়ারি। ছবিটির বক্স অফিস ভালোই প্রভাব ফেলেছে।
বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের কথা বলতে গেলে, ভক্তরা তাঁর 'কিং' ছবির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। 'কিং' ছবিতে শাহরুখ খানকে অ্যাকশন করতে দেখা যাবে। 'কিং' ছবিতে শাহরুখ খানের লুকও দর্শকদের পছন্দ হয়েছে। শাহরুখ খানের সঙ্গে তাঁর মেয়ে সুহানা খানকেও এই ছবিতে দেখা যাবে। শাহরুখ খানের 'কিং' পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিটি এই বছর বড়দিনের আবহে, ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। শাহরুখ খান এবং সুহানা ছাড়াও ছবিতে অভিষেক বচ্চন, রাঘব জুয়াল, রানি মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ আহলাওয়াত এবং আরশাদ ওয়ার্সির মতো অভিনেতাদের দেখা যাবে।
