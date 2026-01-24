Edit Profile
    ধনশ্রীর পর মাহভাশের সঙ্গেও টিকলো না সম্পর্ক! আনফলোর পর এবার চাহালকে নতুন খোঁচা

    ভারতীয় লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চহালের ব্যক্তিগত জীবন কি ফের সংকটের মুখে? জল্পনা উসকে দিলেন জনপ্রিয় আরজে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার মাহভিশ।

    Published on: Jan 24, 2026 7:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভারতীয় লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চহালের সঙ্গে তাঁর সমীকরণ নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। এবার সেই বিতর্কে ঘি ঢাললেন খোদ আরজে মাহভাশ। কয়েক দিন আগে চহালকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করার পর এবার নিজের জীবনের ‘রদবদল’ নিয়ে একটি রহস্যময় নোট শেয়ার করলেন তিনি। যা দেখে নেটিজেনদের মনে প্রশ্ন— তবে কি চহালের সঙ্গে বন্ধুত্বের ইতি টেনে নতুন কোনো পথ বেছে নিচ্ছেন মাহভাশ?

    কী লিখেছেন মাহভাশ? নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন মাহভাশ। সেখানে লেখা, ‘আমি এখন আমার জীবনটাকে ঠিক করতে (Fixing my life) ব্যস্ত। যদি আমার দিক থেকে আর কোনো যোগাযোগ না পান, তবে বুঝে নেবেন আপনিও সেই সমস্যারই অংশ ছিলেন যা আমি এখন সরিয়ে ফেলছি।’ মাহভাশের এই ‘কঠোর’ বার্তা কার দিকে ইঙ্গিত করছে, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই বলে দাবি করছেন নেট-নাগরিকদের একাংশ।

    অতীতের সখ্যতা ও হঠাৎ দূরত্ব

    সম্প্রতি যুজবেন্দ্র চহালের সঙ্গে মাহভাশকে বেশ কিছু মজার ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক চর্চাও হয়েছিল। কিন্তু হঠাতই চহালকে আনফলো করা এবং তার রেশ কাটতে না কাটতেই এই ‘জীবন শোধরানোর’ বার্তা— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। বিশেষ করে চহালের স্ত্রী ধনশ্রী বর্মার সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কোনো টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে কি না, তা নিয়ে ফিসফাস শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    চুপচাপ চহাল

    মাহভাশের এই আক্রমণাত্মক বা অভিমানী বার্তার বিপরীতে যুজবেন্দ্র চহাল কিন্তু এখনও মৌন। তিনি নিজের ক্রিকেট এবং পারিবারিক জীবনের ছবিই শেয়ার করে চলেছেন। মাহভাশের এই হঠাৎ ‘বিদ্রোহ’ কি নিছকই কোনো ব্যক্তিগত মনোমালিন্য নাকি কোনো বৃহত্তর সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত, তা সময়ই বলবে।

